Para Moyano, Cambiemos no podrá ganar en 2019

El extitular de la CGT Hugo Moyano consideró ayer que el oficialismo no podrá obtener un triunfo en las próximas elecciones presidenciales porque volver a votarlo "sería un error muy grande".

"Me cuesta creer que este Gobierno pueda volver a ganar una elección. Volver a votar a un gobierno que nos hambreó sería un error muy grande que le costaría mucho a la historia argentina y al futuro de los argentinos", manifestó Moyano.

"Es imposible que este hombre (el presidente Mauricio Macri) pueda tener el porcentaje de votos que dicen que tiene. Lo dudo porque hay disconformismo", añadió en declaraciones formuladas a radio 10.

"Hubo trabajadores que también se equivocaron (al votar a Macri) y prometen no cometer el mismo error", indicó.

Hugo Moyano consideró que las perspectivas económicas para este año "son muy difíciles" por la vigencia del "el capitalismo salvaje" y quien así no lo vea será cómplice de una realidad que después "seguramente va a lamentar".

"Este Gobierno quiere llevar adelante políticas para que los que más tienen tengan más y los que menos tienen cada vez estén más condenados al hambre", agregó.

El sindicalista cuestionó a la actual dirigencia de la CGT porque "no ha actuado en consecuencia" para rechazar las políticas económicas implementadas por el Gobierno nacional.

"Permiten que el gobierno avance con rapidez en los objetivos de terminar con los derechos de los trabajadores, llevándolos a una situación de hambre y subordinación total", señaló.

"Espero que los muchachos reaccionen y tengan en cuenta que este Gobierno es antiobrero, antiperonismo, antitodo lo que tenga que ver con darle más dignidad a la gente", añadió.

“En el fondo, no quieren competir con Cristina”

ALBERTO FERNÁNDEZ / EXJEFE DE GABINETE DURANTE EL KIRCHNERISMO.

El exjefe de Gabinete Alberto Fernández deslizó ayer que una opción que baraja la expresidente Cristina Kirchner para las elecciones del año que viene es competir en una Paso opositora contra el líder del Frente Renovador, Sergio Massa.

“Totalmente. Es la única que no pone reparos, que no pone límites. Y que dice "que venga el que quiera, que todos participen y sumen, hagamos unas Paso sin piso’”, respondió el referente peronista al ser consultado sobre si la exmandataria podría participar de una primaria abierto con el tigrense.

En declaraciones a radio El Destape, Fernández aseguró que las figuras de la oposición que no quieren la unidad “trabajan para (el presidente Mauricio) Macri”, y apuntó especialmente contra los dirigentes de “Alternativa Federal”, la expresión peronista con base en los gobernadores que busca encontrar un lugar entre los dos tercios ya consolidados de Cambiemos y el kirchnerismo.

Ese espacio está liderado por el mencionado Massa, el senador Miguel Pichetto y los gobernadores Juan Manuel Urtubey y Juan Schiaretti.

“Urtubey está tercero en su provincia. ¿Qué le puede proponer Urtubey a la Argentina? En realidad de todo ese espacio el único que tiene votos es Massa, que tiene entre 7 y 10 puntos según la encuesta que se mire. Después de Cristina es el que más votos tiene, eso es objetivo. El único que puede colaborar y sumar a la unidad es Massa”, afirmó Fernández, quien tuvo un paso por el massismo antes de reconciliarse políticamente con Cristina Kirchner.

“El problema de todos ellos es que plantean que van a la unidad si no está Cristina. En el fondo no quieren competir con Cristina porque no le ganan. Es como si fuera Argentinos Juniors a negociar un partido con el Barcelona y pidieron como condición que no juegue Messi. Es lo mismo. En verdad lo que buscan es sacar de la cancha a la candidata que les gana”, razonó.

Pedido de Lousteau

El diputado Martín Lousteau pidió que el oficialismo “se amplíe” y convoque a los dirigentes que tienen “coincidencias en algunas cosas y diferencias en otras”.

Para Lousteau, el partido del presidente Mauricio Macri debería poder decir “voy a ganar y voy a gobernar mejor y voy a ser más amplio, sin preocuparse” por la visión de la oposición.

“Eso te evitaría los temores de hacia donde va la Argentina, daría una señal local y externa muy buena y te evitaría las incertidumbres financieras. ¿Cuál es mi temor? Que el Gobierno haga esto desde la debilidad si aumenta la probabilidad que gane el otro y viene la incertidumbre financiera”, agregó.

En declaraciones al diario Clarín, el exministro de Economía consideró que “Cambiemos es una coalición y las coaliciones compiten en la arena electoral y después acuerdan las políticas públicas” pero “lo que no podés hacer es no competir en la arena electoral y después competir por la política pública en la coalición”.

“Lo otro que no puede hacer es decirte no compitás y después acompañás”, señaló.

Para Lousteau, “el 2018 fue el peor año desde 2002, en inflación, aumento de la pobreza, caída de la actividad económica, pero sobre todo emocionalmente”.

Rechazo a Cambiemos

El gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, y la líder del GEN, Margarita Stolbizer, rechazaron ayer la posibilidad de sumarse a Cambiemos, sugerida por el diputado Martín Lousteau, porque quieren construir una “alternativa superadora de la grieta” entre el oficialismo y el kirchnerismo.

El primero en descartar un acercamiento a Cambiemos fue Lifschitz, quien expresó: “Claramente tenemos posición crítica de Cambiemos y estamos queriendo competir en 2019 con una alternativa superadora de la grieta. Es indispensable conformar un espacio”.

En este sentido, el dirigente socialista también volvió a cuestionar una posible candidatura de la expresidenta Cristina Kirchner, al considerar que “la única salida para la Argentina, por el tema económico, el desarrollo, generación de empleo, el federalismo, es cambiar el modelo actual de gobierno y no volver al anterior”.

En la misma línea, Stolbizer rechazó la sugerencia de Lousteau, pero con críticas más fuertes a la coalición y que, según expresó, “no ha cumplido ninguna de sus promesas electorales”.

“No podemos ser parte de Cambiemos porque la coalición de gobierno no cree en la política ni en el Estado; ha rechazado un pacto social y no ha cumplido ninguna de sus promesas electorales”, dijo.