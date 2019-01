"Prever un seguro o ayuda especial al productor"

Ayer el diputado provincial Rubén Rivarola volvió a ser consultado acerca de la situación del sector tabacalero provincial, que ahora además de la delicada situación financiera, consecuencia de no tener fijado un precio sostén justo para el producto, enfrenta nuevamente la plaga conocida como el "amarillamiento" de las hojas. El legislador reiteró que las autoridades, tanto del Ejecutivo como del Poder Legislativo, "debemos estar estrechamente unidos, buscando las formas de ayudar al sector. Recuerdo siempre que el tabacalero es un grupo que realiza significativos aportes al producto bruto provincial, generando recursos, y contratando mano de obra en gran volumen". "Me estuve informando acerca del ‘amarillamiento’ y parece ser un grave problema fitosanitario según el cual las hojas ‘maduras’ del tabaco comienzan a marchitarse hasta morir y eso puede llevar a la muerte de la planta entera. Es decir, desde las hojas al cuello y hasta las raíces la necrosis es tremenda. El productor trata de salvar lo que puede, pero la calidad del producto baja y con ello también el rinde y el precio", agregó Rivarola. "Sé que la enfermedad se puede producir por una especie de estrés de la planta, que proviene de la falta o del exceso de agua, y ambos extremos los que hemos tenido en nuestros valles productivos. Hay que que ver la forma de apuntalar al productor, generando una cobertura especial de seguros o alguna clase de subsidio para la eventualidad. Para ello, ya me he comunicado con dirigentes del sector para transmitirles que en el bloque del PJ estamos a disposición para colaborar con ellos y con el Gobierno provincial en cualquier gestión que requieran, ante las autoridades de la Secretaría de Agricultura de la Nación. Y debemos concurrir de manera urgente ya que estamos en plena temporada de cosecha".