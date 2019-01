Hasta el viernes el servicio de transporte será normal

Tras firmar un acta acuerdo con empresarios del sector del transporte público de pasajeros, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) levantó la medida de fuerza que se cumplió el lunes y ayer, por lo que el servicio se normalizaría hasta este viernes, cuando las partes se volverán a sentar a dialogar en relación al reclamo que llevan adelante por el cobro del medio aguinaldo adeudado.

Así lo confirmó a El Tribuno de Jujuy, el ministro de Trabajo, Jorge Cabana Fusz, quien señaló que tras una extensa reunión que inició en horas de la mañana y finalizó anoche, se logró firmar un acta acuerdo en la que se resolvió la acreditación de lo adeudado a los trabajadores del transporte.

Desde la UTA, por su parte, advirtieron que hoy el servicio se cumplirá con normalidad y estaría garantizado hasta este viernes cuando se vuelvan a reunir con los empresarios y las autoridades del Ministerio de Trabajo, a fin de dialogar y revisar que la suma acordada esté acreditada en los cajeros de los trabajadores.

Además advirtieron que en caso de no hacerse efectivo el pago de lo adeudado, las medidas de fuerza se reanudarían.

Plazo hasta el viernes

Finalizada la reunión, el ministro de Trabajo Jorge Cabana Fusz, explicó que, según lo acordado, "hasta el viernes las empresas deben cancelar el pago del aguinaldo adeudado, según las distintas modalidades, ya que cada empresa lo hará de manera distinta, algunas pagan mañana (por hoy) y otras lo harán hasta el viernes".

Por otra parte remarcó que el viernes se hará una nueva reunión a fin de evaluar si se cumplió con lo acordado.

El funcionario aseguró que desde el momento en que se firmó el acta, automáticamente se levantaba la medida, por lo que se estimaba que los trabajadores reanudarían el servicio.

Una reunión extensa

Cabe mencionar que la reunión de ayer, inició en horas de la mañana en el Ministerio de Trabajo de la provincia. En la oportunidad las empresas habían ofrecido el pago del medio aguinaldo en tramos, cancelando el total delo adeudado por ese concepto el 14 de febrero próximo; si bien existía un principio de acuerdo hubo complicaciones y se decidió pasar a un cuarto intermedio hasta las 17 en donde se retomarían las conversaciones.

La propuesta inicial de las empresas consistía en pagar $5000 pesos hoy, $3500 el fin de semana y el día 14 de febrero cancelar la deuda, pero la oferta no fue aceptada.

En el transcurso de la tarde, el encuentro también se torno tenso, por cuanto no se alcanzaba un consenso entre las partes, incluso se apeló una vez a otro cuarto intermedio hasta las 20, hasta que finalmente se anunció el pago del SAC hasta el viernes.

La Cámara de Titulares de Taxi pidió no tomar taxis “truchos”

El trabajo de los taxistas fue normal durante los dos días pasados, aunque con una mínima suba en la cantidad de pasajeros.

Ante la falta de colectivos y el reclamo de un grupo de vecinos molestos por los monto que cobraban los remises para realizar un traslado desde Alto Comedero hasta el centro de la ciudad, desde la Cámara de Titulares de Taxis recordaron el cuadro tarifario vigente mediante la ordenanza 7.214/18.

La misma establece que la tarifa diurna es de $20 la bajada de bandera y de $2 cada 100 metros. En tanto que por la tarifa nocturna la bajada de bandera es de $24,50 y la ficha es de $2,40. Esta última también se aplica los días feriados y no laborables.

“Nosotros desde la cámara tenemos que cobrar en todos los casos lo que dice la ticketera, si alguno que se diga taxista y cobre un precio elevado, no corresponde, por lo que hay que denunciarlo, en cada puerta del auto está el número de la licencia y con ese número, hay que denunciarlo” dijo a este medio Sergio Corimayo, de la Cámara de Titulares de Taxis.

Añadió además que “hay que pedir un ticket (si se lo requiere), en el caso de que no se lo dé, el pasajero no debe pagar y debe denunciarlo ante las autoridades de tránsito. Somos vehículos legales y tenemos seguro para los pasajeros, por eso les pedimos que no tomen los vehículos ilegales, las motos truchas, por pagar unos pesos menos, porque si ocurre algún accidente no tienen ningún tipo de cobertura” señaló.

En relación a la prestación del servicio, debido a la ausencia de colectivos, Corimayo comentó que sintieron que el trabajo de los taxistas fue normal durante los dos días pasados, aunque con una mínima suba de pasajeros que se trasladaron en los taxis amarillos.

“Se tiene que tener una previsibilidad’

Matías Domínguez, concejal de la comunica capitalina, quien hizo eco de lo que debería realizar el Gobierno ante esta situación y el rol de las empresas.

“La situación es grave porque demuestra el reflejo de la falta de la gestión que hubo de Nación, provincia y municipio al no escuchar y no convocar al empresariado para que se informe bien sobre la situación del transporte, uno puede ver a las empresas que se quejan reiteradas veces desde principio de año sobre esta situación” indicó el concejal.

“Acá el tema salarial, que es el más importante, es el reflejo de que las empresas y el Gobierno no pudieron concretar y no perjudicar a la sociedad. La primera medida fue netamente empresarial y esta es de carácter de los trabajadores, las empresas se están viendo imposibilitadas en pagar y se ven perjudicados los trabajadores” añadió el concejal.

Domínguez enfatizó que el municipio tiene que controlar a las empresas y que el estudio de costos que presentaron el año pasado no estuvo acorde a las situaciones para hacer frente a todos los problemas que atraviesan los colectivos urbanos.

“La gestión del Gobierno llega tarde y ese es el problema, la reacción tardía, y me parece que el ciudadano no merece que el Gobierno tarde en reaccionar, se tiene que tener una previsibilidad” concluyo el edil.