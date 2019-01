Poco movimiento comercial en el centro

Ante la continuidad de la medida de fuerza por parte de los choferes de colectivos urbanos en la capital jujeña, ayer los comerciantes admitieron que tuvieron una baja en las ventas debido a la falta de clientes en los locales.

Es que la ausencia de transporte no solo afectó a los usuarios que emplean el servicio para su traslado, sino también los comerciantes que decidieron abrir sus puertas y atender de manera normal.

En un recorrido matutino que realizó El Tribuno de Jujuy, los comerciantes advirtieron el escaso movimiento que hubo en la zona.

PROTESTA / CHOFERES HICIERON PERMANENCIA EN LA PUERTA DE LAS EMPRESAS.

"Acá empezamos a trabajar desde las 5:30 de la mañana y con del paro de colectivos, sumado a que el personal de Tribunales no está trabajando, para nosotros las ventas entre ayer y hoy (por el lunes y martes) han bajado un poco" comentó Silvina, empleada de una panadería de calle Gorriti.

"Estamos en época de verano, y por el calor las ventas también bajaron, pero con esto del paro la baja se sintió más" añadió.

Otro de los locales consultados fue una fotocopiadora ubicada al lado de la facultad de Humanidades. Dario, empleado y dueño del local, manifestó que las ventas fueron pocas en comparación con otros día de verano.

La mayoría de los comercios que abrieron, atendieron al público en el horario habitual y estuvieron atentos para saber si la medida se levantaba o no.

JOSÉ LUIS IBÁÑEZ

Es justificada la medida, sé que los salarios no son los adecuados, desde mi rol, que trabajo en la docencia, entiendo la situación porque al igual que en la docencia no hay paritarias todavía. Los salarios tienen que ser dignos de acuerdo a la inflación, pero lamentablemente eso no sucede.

JULIO CESAR QUIROZ

Esta medida está mal porque se perjudica a la gente que menos tiene y con toda la situación económica que está pasando, más esto, es imposible. La gente no tiene plata para pagar un remis, esta mañana vi a algunos que se venían caminando desde Alto Comedero a la ciudad.

CAYETANO PETREVIC

No soy de acá, soy turista y vengo de Tucumán, pero los paros cuando son por razones justas están bien, sino no. Por lo menos a mí no me obstaculiza el paseo itinerante que tengo asignado para hoy, sin embargo, no veo mucha gente en la calle y es llamativo. Supongo que tiene que ver con eso.

MIRTA FLORES

La verdad que desconozco los motivos, aunque vengo de Tucumán y al estar de viaje no sé bien del tema. Sin embargo, este paro me afecta en lo que sería el desplazamiento hacia el paseo que tenía pensado hacer en mi estadía aquí en Jujuy.