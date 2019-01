Renunció jefe de obstetricia del Materno Infantil

El jefe de Obstetricia del Hospital Materno Infantil, Gustavo Briones, presentó ayer su renuncia ante el caso de la niña abusada y embarazada en San Pedro. El profesional argumentó su decisión aduciendo que se desoyó la recomendación sugerida por los médicos, quienes consideraban que era apropiado aguardar unas semanas más de gestación, a fin de garantizar mayores condiciones de subsistencia para el bebé.

En diálogo con El Tribuno de Jujuy, Briones consideró anoche que "no se debería haber interrumpido el embarazo, debería haber continuado. Los médicos del servicio dijimos en su momento que no se realice la intervención. Yo soy el jefe del servicio de todos los médicos obstetras, que son treinta profesionales. Yo realicé declaraciones públicas en los medios advirtiendo que no se debía realizar la interrupción del embarazo, pero aun así no nos escucharon".

El profesional aseguró que no se puede desempeñar el cargo de jefe de servicio "en un lugar en donde no se escucharon los consejos que se dio tanto al Ministro de Salud como al gobernador. ¿Para que está el servicio si no nos van a llevar el apunte? Somos el mejor servicio que existe en la provincia, hicimos 2.899 cirugías el año pasado con cero mortalidad materna. Creo que por respeto nos tendrían que haber escuchado" dijo el medico.

En este sentido, explicó que la advertencia se realizó porque estaba en riesgo la vida del bebé. "Quienes dijeron que corría peligro la vida de la niña de doce años fueron el ministro y el gobernador, quienes hablaron de riesgo de suicidio. Yo creo que cuando una niña fue abusada sexualmente, por más que le saquemos el embarazo toda la vida va a estar con riesgo de suicidio si no tiene contención".

Cabe mencionar que la renuncia de Briones fue presentada en la tarde de ayer, medida que contó con el apoyo de las organizaciones "pro vida".