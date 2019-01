Manuel Vilca llegó en avión sanitario a Jujuy

El joven jujeño llegó al aeropuerto Doctor Horacio Guzmán en el avión Sanitario de la provincia, procedente de la ciudad de Cochabamba, Bolivia. Allí lo recibió el gobernador Gerardo Morales, quien al tomar conocimiento del caso se ocupó personalmente del estado en el que se encontraba el joven oriundo de la Mendieta. “Muchas gracias gobernador, estoy muy agradecido” dijo Vilca al tomar contacto con el mandatario.

Luego del saludo, el gobernador señaló que “no vamos a dejar en desamparo a ningún jujeño” e indicó que se tomó la decisión de traerlo porque no fue atendido de la misma manera que nosotros atendemos a los hermanos bolivianos en Jujuy, situación que lamento mucho”, expresó.

En estos días de intensas gestiones hemos recibido el apoyo del Embajador Argentino en Bolivia Normando Álvarez García y las autoridades consulares en el vecino país que también atienden a muchos argentinos en tránsito que no tienen el tratamiento recíproco que nosotros sí lo damos a nuestros hermanos bolivianos, expresó Morales.

Continuando el Gobernador manifestó que “lamento esta situación injusta no hay un trato reciproco pero nos tenemos que hacer cargo como corresponde porque como pueblo tenemos la actitud de cuidar la vida, recodando que se trata de un accidente, y cuando eso ocurre en nuestro territorio no preguntamos de donde es, atendemos la vida los derechos de las personas como dice el Preámbulo de la Constitución”.

Finalmente el titular del poder ejecutivo sostuvo que “cuidar la vida”, es un principio fundamental de argentina pero por lo que se ve no se cumple en otros países respecto de los ciudadanos argentinos. “Ahora vamos a trabajar con nuestro sistema de salud y nos vamos a hacer cargo de todo el tratamiento de Manuel, como lo tendría que haber hecho el Gobierno de Bolivia”, concluyó.

Por su parte el doctor Pablo Jure, secretario de salud, dijo que “la provincia tomó conocimiento del caso la semana pasada a través de varios medios de comunicación y redes sociales. A partir de ese momento se activó todo un sistema de recopilación de información y se pudo constatar que Manuel Vilca de 35 años había tenido un accidente que le había provocado una fractura de miembro inferior y una lesión en la zona lumbar con aplastamiento. De allí fue derivado a una clínica privada y allí se observó que tiene una lesión importante por aplastamiento en la dorsal 11 y en la 12 que requiere una cirugía con implante de titanium”.

Ante este escenario, Jure indicó que “se decidió repatriar a Manuel y poner en marcha el plan de aeroevacuación que funciona muy bien en la provincia. Una vez en territorio jujeño tenemos armado todo lo que el paciente una vez que ingrese al Hospital Pablo Soria se le realice todos los estudios necesarios”.

Sobre los gastos que venía asumiendo hasta ahora, el secretario comentó que “fue atendido en el Hospital de Oruro, en donde le cobraron más de 120 mil pesos y después fue derivado a una clínica en donde su familia y amigos pagaron 7.000 dólares y la operación estaba presupuestada en 10.000 dólares más y a todo eso no lo dejaban salir si es que no se abonaba la suma de 2000 dólares, que los pagó el gobierno de la provincia”.

Por último María Calisaya, madre de Manuel expresó su agradecimiento al gobierno de la provincia por hacer todo lo posible para que hijo vuelva a casa. “Estoy feliz porque lo tengo a mi hijo cerca y lo van a poder operar. No tenía nada que pudiera certificar que él estaba internado, pero agradezco a las autoridades que creyeron en mi palabra. Yo fui al consulado de Bolivia y no me dieron ninguna solución. Así como entré salí, no tengo ni idea cómo se maneja todo y pedí un asesoramiento que no me lo dieron. Solo me dijeron que no podían hacer nada, porque era argentino y que le correspondía a la Argentina hacerse cargo de todo”.