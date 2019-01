El Gobernador le envió una carta abierta al Presidente Evo Morales

El Gobernador Gerardo Morales envió una carta abierta al Presidente de Bolivia Evo Morales luego repatriar a Manuel Vilca, el joven jujeño que se accidentó el pasado 8 de diciembre en Oruro, Bolivia.

El gobierno Boliviano se negó a brindarle asistencia de salud si Vilca no pagaba 10 mil dólares para una operación que debe realizarse. Ante esta situación el gobierno de la Provincia repatrió al mendieteño esta tarde para que reciba los cuidados necesarios en nuestros nosocomios.

En su carta el Gobernador dice: “Lo que me lleva a escribirle en esta oportunidad es una situación mucho más profunda y grave en cuanto a la relación entre nuestros países. Se trata del tema de la Salud y la reciprocidad. Como Ud. Sabrá, nuestro país es un país de puertas abiertas y generoso con ". . . los hombres del mundo que quieran habitar nuestro suelo Argentino. . . " como reza el Preámbulo de nuestra Constitución. Pero en particular, con el pueblo Boliviano, que actualmente cuenta con una de las poblaciones de inmigrantes más numerosas en nuestro País. Efectivamente, no solo recibimos al pueblo boliviano, sino que le damos cobijo, suelo, tierra, trabajo, educación, salud, en definitiva: VIDA”.

A continuación, la carta completa: