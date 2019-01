¿Qué se debe hacer frente a un ataque de abejas?

Durante el verano la presencia de abejas es muy habitual. Por eso, se recomienda mantener siempre la calma y no molestar al enjambre. Es que el ataque producido en San Pedro el martes y que dejó 10 heridos causó preocupación.

Según los expertos las personas que se topen con una colmena deberán alejarse del lugar, además tendrán que informar a los servicios de emergencia o alguna empresa dedicada al control de plagas.

En diálogo con El Tribuno de Jujuy, Verónica Serra, subsecretaria de Promoción, Prevención y Atención de la Salud brindó detalles acerca de cómo se debe actuar en caso de ser picado. "Las personas alérgicas que hayan sido picadas por una abeja deben concurrir inmediatamente al centro de salud más cercano para que se les brinde el medicamento necesario que ayude a mejorar su situación, ya que una reacción alérgica puede ser grave y los puede llevar a la muerte", recomendó.

Agregó que "una persona puede saber si es alérgica mediante antecedentes de picaduras. Los síntomas que suelen presentar son: urticarias de gran magnitud, inflamación en los ojos, dificultad para respirar, mareos o pérdida de conocimiento". En segundo lugar, destacó que "una persona que no posee alergias es capaz de aguantar dos o tres picaduras, siempre y cuando su condición física sea saludable. Solamente correría el riesgo de padecer envenenamiento en el caso de picaduras múltiples. Por el contrario, pocas picaduras pueden desencadenar efectos adversos en individuos con problemas de salud".

Para reducir el dolor y la hinchazón de la picadura, la persona afectada puede aplicarse compresas frías en el lugar afectado. Ante cualquier duda debe consultar con el centro de salud o el hospital más cercano.

Recomendaciones

El comisario inspector Carlos Mamaní, del Cuartel de Bomberos del barrio Gorriti, expresó que frente a un enjambre "se debe mantener la calma y no molestarlo. Las personas deben alejarse sigilosamente de la zona para no perturbar a las abejas. Los individuos no deben tratar de removerlas aplicando insecticidas, ya que no cuentan con la protección necesaria que poseen los apicultores. Además no deben tratar de espantarlas con agua ni con humo del fuego, puesto que eso motiva que los insectos se perturben y ataquen".

En caso de emergencias los ciudadanos pueden contactarse con personal de medio ambiente del municipio o con alguna empresa dedicada al control de plagas. Además las personas podrán comunicarse con los Bomberos y con los servicios de emergencias a los teléfonos 100, 911 y 4237762.

Clasificación de las abejas

En cada una de las colmenas, las abejas cuentan con un papel determinado y se clasifican en: obreras, reina y zánganos (machos).

La abeja reina es la única hembra apta para la reproducción de toda la colmena. Por ese motivo tiene un tamaño mucho mayor. Pone unos 3.000 huevos al día, 300.000 al año y un millón en toda su vida (vive entre 3 y 4 años).

El tamaño y color que tienen son variados

El color de las abejas varía de acuerdo con su especie, pero las más conocidas son las negras, esos insectos poseen franjas amarillas que se sitúan de forma diferente en cada especie.Por ejemplo, la abeja Melífera o Europea (Apis Mellifera) posee tonalidades doradas con líneas negras horizontales en la parte superior del cuerpo.

Por su parte, la especie Anthidium Florentinum tiene las franjas sólo en los costados de su cuerpo.

En general, las abejas tienen una estructura larga llamada probóscide, con la que pueden ingerir el néctar de las flores.

En los machos, las antenas están compuestas por 13 segmentos y en las hembras están conformadas por 12.

Todas las abejas cuentan con dos pares de alas; el par posterior es el más pequeño.

El aguijón se llama ovipositor y forma parte en la reproducción de la abeja. Unida al aguijón se encuentra una bolsa que contiene el veneno.

Cabe destacar que solamente las hembras pueden llegar a picar.

El tamaño de las abejas es variable. Para tener una idea, la especie más grande es la Megachile Pluto, pues la hembra llega a medir 3,9 centímetros. La más pequeña es la Trigona Mínima, cuya longitud no supera los 0,21 centímetros.

Las abejas reina

En una colmena solo existe una reina. Es muy extraño encontrar a dos salvo en el caso de que una sea mucho mayor y exista una abeja reina joven preparándose para sustituirla.(Eduardo Ochoa)