Artesanías, artistas y la sensibilidad de Abel Pintos

La cuarta luna en las noches festivaleras de Cosquín proponía a Abel Pintos y Nahuel Penissi en la cartelera del escenario mayor "Atahualpa Yupanqui" del 59º Festival Nacional del Folclore de la ciudad cordobesa. Desde el sábado y hasta el 3 de febrero se desarrollará no sólo la programación oficial de este escenario, sino también todas las que surgen a partir de este encuentro anual que tienen los artistas y el público de folclore en Cosquín.

Antes de llegar a la plaza Próspero Molina (donde transcurre el festival y su cartelera más reconocida) el público recorre las calles coscoínas apreciando y aprovechando cada opción. En la jornada del martes las calles se llenaron de gente que recorrió cada stand montado en la 54º Feria Nacional de Artesanías que cuenta con la participación de más de ciento veinte artesanos de todo el país, y de los espectáculos callejeros que se suceden en distintos espacios públicos que el municipio local dispone para que suban loa artistas independientes que marcan presencia en este marco pero que no están en la cartelera oficial.

Así nos encontramos con un ballet que en el escenario montado en una de las calles laterales de la plaza San Martín, ofrecía un cuadro homenaje a Cosquín, además de continuar con los músicos que acompañados solo de su guitarra y un par de compañeros que los acompañan con otros instrumentos se animan a entregar lo mejor de su arte, en busca de un lugar en el corazón del público y una consideración en quienes en calidad de jurados recorren estos espectáculos callejeros para buscar nuevos valores.

Girando un poco de este escenario, entramos en uno de los caminos que se forman en la feria de artesanos, y llegamos al stand de Luisa Serrano, creadora en filigrana que se jacta den tener asistencia perfecta en este marco de exhibición nacional que se levanta en Cosquín en tiempos de festival. Ella este año es jurado de la presente edición de la feria, por lo que debió recorrer cada stand de sus colegas, y apreciar y elegir a quienes recibirán los tres premios adquisición que otorgan distintas instituciones para los artesanos que participan.

En la plaza Próspero Molina

Mientras tanto en la plaza Prospero Molina, tradicional y añorado escenario para los artistas de la danza y la música folclórica en nuestro país, las tablas esperan la llegada de los artistas consagrados elegidos para conformar la grilla 2019. En esta jornada además se sumarían algunos ganadores más del Certamen de Nuevos Valores Pre Cosquín 2019, que muestran su talento al país.

La noche comenzó con Leandro Lovato, violinero que en los últimos años adquirió una trascendencia muy especial, y que en este escenario se emocionó hasta las lágrimas con el afecto del público. Risueñamente sugirió que toda "esa gente" era público que estaba ahí para ver a Abel Pintos, "y yo lo estoy aprovechando", pero la platea se encargó de hacerle saber que querían todavía un poco más de su propuesta.

Un poco más tarde llegaba la voz de Patricia Gómez, que abogó cantando y levantando al público a su favor, "por más mujeres en los escenarios", y dejó bien parado al género haciendo lo mejor del chamamé de su tierra.

El segmento dedicado a las delegaciones provinciales, "Postales de provincia", presentó en esta luna a Tierra del Fuego que trajo un sentido homenaje en una canción genuina a los héroes del ARA San Juan; y a Santiago del Estero.

Nahuel Penissi volvió al escenario mayor después de haber participado de la primera luna en el homenaje a Mercedes Sosa. Esta vez lo hacía con su propio espacio, y una vez más encantó con su forma tan sentida de interpretar. Un párrafo aparte merece su canción "Ser feliz", con la que se presenta en su trabajo discográfico y que sin dudas, habla de su forma de encarar la vida y de impartir su ejemplo.

Antes de acercarse al tan esperado y ovacionado Abel Pintos, pasaron propuestas musicales que ya tienen sus seguidores y están en pleno crecimiento de todas formas, como ser Grupo Ceibo, Maite (de Santa Fe) y Fabricio Rodríguez.

Y llegó Abel, y la amenaza de tormenta con la que iniciaba el espectáculo se fue transformando y finalmente fue una fría lluvia que le dio un marco especial a su actuación, tan sentida, tan profunda, tan entregada, con los temas nuevos y el estreno en público de "Cien años", tema que se estrenará en los próximos días. Este último, un regalo que el público apreció enormemente.

Transformado en un artista de gran performance, Abel Pintos recorre los metros y metros de escenario del "Atahualpa Yupanqui", para bailar, cantar, hablar, encantar.

La palabra de Abel Pintos antes de su actuación

En el espacio de la plaza Próspero Molina destinado a las conferencias previas o posactuación de los artistas, el cantante de Bahía Blanca Abel Pintos ofreció unas palabras a la prensa.

Fue antes de la presentación y anunció que en los próximos días saldrá un videoclip estrenando el tema llamado “Cien años” que luego le adelantó a la gente en vivo y en directo sobre el escenario mayor.

Contó que el video se filmó en la Laguna de Nehuén, un lugar que lo impactó por su historia.

Consultado sobre el hecho de que en los últimos años no hayan surgido valores sumamente convocantes como fue el caso de él en años anteriores, Pintos comentó que “no me atrevería a especular con la causa. Si bien es cierto que en los últimos años no ha habido ningún artista que haya tenido una explosión mediática e inmediata como sucedió en algún momento en los 90, creo que sí hay artistas que a fuerza de tesón y mucha voluntad y oficio, han logrado cosas no menores. Sí creo que tal vez no haya llegado todavía el momento de reventar taquilleras, pero han conseguido cosas muy importantes difíciles de lograr, como Los Huayra, Fabricio Rodríguez y Nahuel Penissi. Es gente que construye y va viviendo la popularidad a medida que les va sucediendo. Si bien, no hay explosiones, estoy muy confiado de que hay muchos artistas que están haciendo un camino muy importante desde la resistencia”, comentó.

Con respecto a sus incursiones en otros ritmos musicales, manifestó que nunca se corrió del folclore, “siempre está presente en mis conciertos, aunque no así en mis discos. Mi exposición musical de alguna forma comenzó con la música folclórica, y esa es mi raíz. Cuando escribo y armo mis discos, nunca me pongo a pensar si va a ser más o menos folclórico, pero respeto mucho lo que necesito hacer en cada etapa de mi música, y no especulo tanto con la cuestión de los géneros cuando trabajo un disco”, indicó.