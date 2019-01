Piden mejores políticas públicas para frenar femicidios

"Duele la cantidad de casos, preocupa la saña, nos tiran como basura, nos abusan sexualmente en manada. Hay casos de victimarios que se terminan suicidando no queriendo afrontar las consecuencias", mencionó Natalia Aramayo, comunicadora social e integrante de la Diplomatura en Violencia de Género, Derechos y Movimientos de Mujeres, en diálogo con El Tribuno de Jujuy. Piden más políticas de género para detener esta problemática.

Un informe publicado el año pasado estableció que Jujuy fue la segunda provincia con más casos de femicidios en la Argentina. Con respecto a este año, ya son 22 las muertes de mujeres en manos de un hombre, en el país.

"Esto ya está en una situación crítica, lo que vemos en el análisis que hacemos es que no hay una política pública efectiva para avanzar, se viene pidiendo desde hace años la emergencia en violencia de género en la provincia, pero sin resultados", comentó Aramayo.

En ese sentido aseguró que "esa emergencia tendría como puntos clave poner plata y recursos para atender todas estas cuestiones. Además de capacitación a todos los que están vinculados en el tema".

Citó la "Ley Micaela" que entró al Congreso a fines del año pasado indicando que "ojalá prospere ya que incita a que todos los organismos estatales se capaciten en políticas de género para tener una mirada distinta porque estamos en una sociedad machista".

Con respecto al rol de los medios sostuvo que "se trata el tema de otra manera, ya no se pone en tela de juicio a la mujer y a su vestimenta por ejemplo. No pasa en todos pero hay una tendencia que va cambiando, ya no se titula que la mató por amor, se habla de femicidios".

Asimismo, manifestó que femicidio es asesinar "a una mujer por sus características de ser mujer. Tiene un gran tinte de lo que es el género que es una relación desigual de poder entre hombres y mujeres".

Un informe sobre los femicidios en Argentina contabilizó que hasta noviembre del 2018 hubo 225 casos a nivel nacional. Además en el trabajo, elaborado por el Observatorio de Femicidios en Argentina "Adriana Marisel Zambrano" con la coordinación de la Asociación Civil "La Casa del Encuentro", se determinó que en el país una mujer fue asesinada cada 32 horas.

Al respecto añadió que "lo más preocupante es que hubo un recorte presupuestario al organismo nacional que está encargado de velar por estas cuestiones, que es el Instituto Nacional de las Mujeres, se está destinando 11 pesos por mujer víctima de violencia".

Ponderó que las mujeres se sigan expresando, "no creemos que haya más femicidios que otras épocas, solo que está más visible. No hay que dejar de resaltar el hecho de salir a expresarse cuando se sufre situaciones de violencia como ocurrió con el Ni Una Menos o con la marea verde".

Acompañamiento a víctimas

Desde la Diplomatura de Género y otras instituciones que abordan el tema hay un trabajo en red en el que una de sus acciones es acompañar y guiar a víctimas de violencia de género.

"No es lo mismo que una mujer llegue sola a denunciar a que llegue acompañada de un grupo. Antes de mandarla a denunciar tratamos de interiorizarnos de su caso. Le preguntamos si es hacia su pareja con la que convive, etc.", explicó Natalia Aramayo.

Agregó que "esto el Estado no está pudiendo resolver porque si una mujer llega a un organismo lo más probable es que le digan que vaya a hacer una denuncia y no se vea el camino por el que pasa".

En lo que va de este 2019 ya hubo 22 víctimas en la Argentina

Valeria Coppa, asesinada de un disparo a plena luz del día en Bariloche, es la 22º víctima en lo que va del año.

Este mes hubo varios casos resonantes como el de Agustina Imvinkelried, la chica de 17 años que fue a bailar con sus amigas y nunca volvió a su casa en Esperanza (Santa Fe).

Otro caso impactante fue el de Gisel Varela, una policía de Mar del Plata de 33 años. Estaba en una parada de colectivos cuando su expareja se bajó de un auto, le robó el arma reglamentaria y la mató.

Jujuy, Salta y Santiago del Estero son las provincias argentinas con las cifras más altas de femicidios en el país, según se dio a conocer en un informe llevado a cabo a mediados del año pasado por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema.

La situación más terrible ocurre en Salta, con 2,74 femicidios cada 100 mil mujeres. En Jujuy la cifra es de 2,12 femicidios cada 100 mil.

Dos casos impunes en Jujuy

Pamela Ibáñez salió de su casa el 16 de enero del 2007 y nunca regresó. Veinticinco días después hallaron sus restos óseos a la vera de la ruta provincial 2, camino a La Almona. Pasaron 12 años y aún no encontraron al culpable del crimen.

Otro caso es el de Rosalía Quiroga que desapareció en mayo del 2014 y nunca la encontraron. Su madre, Nélida Silva, contó que ella era víctima de maltrato, su expareja la golpeaba y lo denunció hasta que desapareció. Aún la siguen buscando.

Secretaría de Paridad de Género

La Secretaría Provincial de Paridad de Género ejecuta acciones a través de sus programas y direcciones para atender las violencias contra las mujeres de forma integral, se instalaron Centros de Atención Integral en todos los departamentos cabecera de la provincia y se fortalecieron las áreas Mujer o Paridad de Género de los municipios, promoviendo la transversalización de la perspectiva de género para la aplicación de la Ley 26.485 para la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.

La Dirección Provincial de Atención Integral de la Violencia de Género tiene a su cargo el funcionamiento de 12 Centros de Atención Integral de la Violencia de Género desplegados en los departamentos cabeceras de la provincia, más 4 referentes y 3 refugios para mujeres en situación de violencia de género, sus hijos e hijas.

Centros de atención: San Salvador de Jujuy, Sarmiento 427 en el Centro; Palpalá, Río de la Plata 383 en el barrio San Ignacio; San Pedro de Jujuy, Claveri 347 del barrio Bernachi; Libertador General San Martín, El Chañar Manzana PA 10 Lote 1 del barrio San Martín; Santa Clara, Juan José Castro S/Nº del barrio Kirchner; Caimancito, Pasaje Ejército del Norte S/Nº; Perico, Mariano Moreno 337; Tilcara, Rivadavia 350; Humahuaca, Salta 90 barrio Centro; El Carmen, René Favaloro esquina Dante Cardozo; Abra Pampa, Belgrano S/Nº (entre Casabindo y Moreno) del barrio 23 de Agosto; La Quiaca, Sarmiento 543.

Para denunciar situaciones de violencia de género, comunicarse a la Línea Telefónica Nacional 144 que está destinada a brindar información, orientación, asesoramiento y contención para las mujeres en situación de violencia de todo el país, los 365 días del año, las 24 horas, de manera gratuita.

La Línea 144 se comunica luego con la Secretaría de Paridad de Género.