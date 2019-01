Con invitados de los más variados, Los 4 de Córdoba en conferencia

Cuando bajaron del escenario, Los 4 de Córdoba se reunieron con todos los invitados que los acompañaron en la celebración de sus 50 años, en la sala de conferencias de la Plaza “Próspero Molina” para agradecer a todos, y en ese marco siguieron recibiendo placas de reconocimiento. Esta vez fue la presidente de la Agencia Córdoba Cultura, Nora Venado.

Sus actuales integrantes, Víctor Hugo Godoy, “Choya” Pacheco y “Meco” Albornoz, explicaron que tras el alejamiento de Eduardo “Lalo” Márquez por razones de salud en su momento, ingresó Lionel Pacheco.

Juntos agradecieron a los invitados que los acompañaron, y a su vez cada uno de los convocados manifestó su sentimiento por ellos.

“Zamba de Alberdi” “tenía que ser el tema para interpretar con los doctores”, comentó el líder grupo al hablar de los médicos que subieron a cantar con ellos “que no es mentira, son doctores” – aclaró.

El Indio Lucio Rojas expresó en este marco que “yo estoy emocionado desde el día que me sonó el teléfono y don Víctor Hugo me decía ‘¿cómo anda mijo’?. Nosotros somos fanáticos de ellos, yo los escuché por primera vez por Radio Nacional a orillas del Río Pilcomayo y claro estas cosas que nos da la vida de que hoy me hagan parte de este festejo maravilloso, no tiene palabras”.

Después Víctor Hugo contó que a ellos les gusta incorporar “cosas raras”, dijo risueñamente para hablar de la incorporación de Pity de Las Pastillas del Abuelo, quien además comentó que tras la presentación con Los 4 de Córdoba en Cosquín recibió una llamada muy emocionada de su madre. “Me llamó llorando y aunque seguido me manifiesta su orgullo por lo que yo hago, esta vez fue diferente su tono de voz, me dijo que no podía creer lo que había hecho con ustedes y que estaba más orgullosa. Esto lo generan ustedes con la humildad y la experiencia y con la elección de las canciones para cada uno de nosotros. No son al azar. Nosotros en Las Pastillas siempre terminamos los recitales con una frase que sugiere agradecer todos los días a las familias, a los amigos y a las pequeñas cosas, y ustedes nos invitaron a cantar la Canción de las pequeñas cosas. Estamos honrados de que la primera vez que visitemos el Cosquín Folclore sea de la mano de Los 4 de Cordoba”, concluyó.