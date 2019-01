Donaron un respirador y hoy llega la silla postural para el pequeño Máximo

Finalmente y luego de tanta espera, el niño Máximo Cardozo de un año y cuatro meses de edad ya cuenta con un equipo respirador bipap (un oxígeno y aspirador artificial) y una silla postural. Pronto recibirá el alta para continuar con el tratamiento indicado en su casa y estar bajo el cuidado de su familia.

La buena noticia se conoció ayer cuando la madre del pequeño al que se le realizó una traqueotomía en el Hospital Materno Infantil, “Doctor Héctor Quintana”, fue informada de que los aparatos ya estaban listos para ser entregados. Emocionada, no tuvo más que palabras de agradecimiento para todos aquellos que la ayudaron y sostuvieron anímicamente en este tiempo.

“La felicidad es inmensa, me siento mucho más tranquila porque mi hijo requería urgente de estos aparatos que lo ayudará a tener una mejor calidad de vida y regresar a casa junto a su familia. En el Hospital me contienen, me ayudan y brindan una excelente atención a mi niño”, expresó la madre.

El pequeño jujeño nació con acondroplasia, una condición genética que afecta el crecimiento de los huesos largos y además contrajo complicaciones para poder respirar, por ello se le realizó una traqueotomía para suministrar una vía respiratoria y retirar secreciones de los pulmones.

Luego de atravesar diferentes episodios como ahogamientos y paros cardíacos los médicos diagnosticaron la aparición de un huesito que atraviesa su médula y le impide entre algunas dificultades respirar por sus propios medios para lo cual está conectado a un respirador artificial las 24 horas.

Problemas edilicios en la casa del pequeño

La noticia del estado del niño Máximo Cardozo que hizo conocer El Tribuno de Jujuy, tuvo repercusiones positivas por parte de amigos y personas que colaboraron con la organización de eventos deportivos para ayudar con elementos sanitarios y la remodelación de la casa del pequeño.

En este sentido, la madre de Máximo expresó que por el momento, su niño permanecerá algunos días en observación en terapia intensiva del nosocomio hasta que los médicos le designen el alta. No obstante, la familia apeló a la solidaridad de las personas para que ayuden a solucionar los problemas edilicios de su hogar y el niño goce de las comodidades requeridas.

“Iremos a casa de mi madre hasta que pueda hacer arreglar las paredes y caños de mi casa. Mi niño debe estar en un lugar adaptado a su condición y no tengo los fondos suficientes para poder arreglarla”, sostuvo Viviana.

La casa de la familia Cardozo se encuentra ubicada en Alto Comedero, barrio Tupac Amaru, manzana AP 6, lote 23, 1 etapa; Quien desee comunicarse con la madre deberá llamar al (0388) 154 138 493.