“Un nuevo sueño” , dijo Christian Corrales

Mientras espera el sorteo del fixture del Regional Federal Amateur que se realizará hoy en el Consejo Federal, el plantel de Talleres continúa entrenando en el “Plinio Zabala”.

Hoy trabajará en doble turno y mañana hasta el mediodía. En tanto, el domingo se concentrará en el complejo del dique La Ciénaga durante una semana.

El cuerpo técnico aguarda la llegada de algunos refuerzos para armar la lista definitiva del plantel que concentrará en la pretemporada, incluyendo algunos chicos de la primera local.

Ante El Tribuno de Jujuy, el director técnico Christian Corrales dijo:

“Acepté un lindo desafío en un club que genera mucha expectativa y tiene gente muy seguidora, ávida de ver a su equipo en una competencia nacional. Empezamos un nuevo camino, un nuevo sueño esperando que las cosas salgan bien, de a poco vamos a completar el plantel para la concentración donde buscaremos afianzar el grupo”.

Luego agregó: “En Perico reina mucha expectativa de todos por ver jugar a Talleres. Es un equipo con historia, con un pasado en un Federal A, siempre quedó con la espina de volver y nosotros vamos a alimentar ese sueño con un trabajo del día a día”.

Para ello, sostuvo: “Armaremos un equipo competitivo que pueda cumplir con las expectativas. La idea es conformar un equipo fuerte y luego de meternos en la cabeza los rivales que vamos a enfrentar. Llegamos con el tiempo justo para prepararnos y en el interín jugaremos algunos partidos amistosos”.

En otro pasaje, expresó: “Vamos a comprimir el trabajo en doble y tres turnos por día con el objetivo de llegar lo mejor posible al inicio del campeonato. Conozco a los rivales, aunque no bastan los nombres sino que el equipo tenga juego, identidad y trate de ser protagonista. Yo no me confío en los nombres, a veces nos comprometen más por el ruido que se hace, pero cuando empieza a rodar la pelota es cuando se ve al equipo y para qué está cada uno”.

El “expreso” tiene la particularidad que exige a todos por igual, sobre ello el DT manifestó: “En el día a día les vamos a transmitir a los jugadores que entiendan que estamos en un club donde se trabaja a un alto nivel de competencia, hacerles sentir que están en un club muy popular y se debe responder a las expectivas, que es la de volver a los primeros planos futbolísticos”.