Los juguetes y demás regalos para los más pequeños

Cada 6 de enero se celebra en todo el mundo el día de Reyes Magos. Esta fiesta, de origen católico, consta en que los más chicos pongan un par de zapatos, un vaso de agua y un plato con pasto al lado del pesebre en las últimas horas del día 5 esperando la venida de los santos reyes a la mañana siguiente. A su vez, durante el día o posteriormente se arman festivales en los distintos barrios con chocolate y entrega de juguetes a los presentes.

El Tribuno de Jujuy hizo un relevamiento de precios en todos los rubros que son los más buscados para dar como regalo a los más chicos. Desde aparatos tecnológicos como celulares, tablets, PlayStation, juegos de mesas, muñecos y bicicletas son los más solicitados en cuanto a consulta de precios. En la capital jujeña el lugar para transitar es desde la calle Lavalle hasta la peatonal Belgrano y las galerías que están a su alrededor por la gran oferta que hay en todos los productos. Sobre Ruta Nacional número 6, frente a la nueva terminal de ómnibus, se habilitó la venta a cargo de feriante. Al igual que las ferias que se encuentran en inmediaciones a la exterminal de ómnibus, es punto de compras para la fecha. Sin embargo, hay que tener en cuenta el precio y la calidad de los productos que se ofrecen en todos los lugares.

Otros de los eventos que se realizan en la víspera del día es la clásica serenata a Reyes que lleva a cabo la comunica capitalina en la delegación municipal de Villa Jardín de Reyes. Es la 27º edición de este festival que se realiza y será desde las 12 hasta las 22. Al respecto, el intendente Chuli Jorge expresó que "podrán deleitarse con lo mejor del folklore, la presencia de los emprendedores gastronómicos locales, con artesanos y lo mejor de nuestras tradiciones. Será una serenata mejor organizada, en una demostración tradicional en un lugar pegado a ruta 9, cerca del centro de San Salvador de Jujuy, que permite recrear el mágico momento de los Reyes Magos". Sin embargo, recordando que para agasajar a los pequeños, también se presenta las salidas entre padres e hijos, abuelos y nietos durante la tarde del día seis. Los parques y plazas son las más concurridas, al igual que los patios de comidas en los locales comerciales.

Consultados por este medio sobre que les gustaría que se les regalara a los niños, Gabriel López (7 años) dijo que "una bicicleta o algo productivo, años anteriores me regalaron pelotas y juguetes. Ese día espero pasarlo con mi familia compartiendo mis juguetes". Al igual que Valentina López (9 años) expresó su deseo de "quiero que me regalen una mochila".

Los obsequios tecnológicos a la orden del día

Celulares, tablets, PlayStation y auriculares son los más buscados y consultados en esta fecha. Las casas de electrodomésticos tienen en sus vidrieras ofertas que incluyen descuentos y combos al momento de la compra.

La mayoría de las vendedoras que se encuentran en peatonal y calle Belgrano ofrecen la PlayStation 4 a $22.999. Salvo una que la ofrece a $24.999 pero incluye la última versión de uno de los juegos más solicitados y buscado por los chicos, el “FIFA19”. Cabe mencionar que los juegos para esa consola, que sólo lee discos originales, tienen un valor que ronda entre los $1.499 a $3.299. Siendo los más pedidos el “PES2019” o el “FIFA19”, ambos varían en costo. Saliendo el primero $2.999 y el segundo $3.199.

Se venden, a su vez, los joysticks por separado para poder hacer juego de a pares. El precio que está disponible en algunas las casas de electrodoméstico son de $2.299 y en otras puede llegar a costar $2.999.

De igual forma, los celulares se encuentran en ofertas y sólo venden en línea libre. Los más accesibles de marcas que recién salen al mercado cuestan desde $3.699 a $5.999.

Muñecas, peluches y numerosos accesorios

Librerías y jugueterías que están ubicadas en las calles Lavalle y Belgrano ofrecen una gran gama de accesorios, muñecos, peluches y juegos didácticos son otras de las cosas que los padres buscan para dar una variedad en la tecnología.

Hoy los más solicitados son los personajes de Marvel y las muñecas de LOL. Sin embargo, los autos de carreras y los elementos de cocina infantil son otros que están en vidriera mostrándose y que la gente los consultas por el precio.

Los muñecos de la película Transformers salen $1.571, 50. Los patines salen $1.939 y una pista de carrera tiene el valor de $5.061,40.

En tanto que un juego de minisúper mercado vale $1.489. Un castillo de princesa $1.962,70, un teléfono de la marca princesa sale $2.244,10 y un kit de limpieza sale $1.057,30. Las muñecas Barbie tienen un precio de $834,6.

Los osos de peluche, por tamaño, rondan entre los $350 a $1.500. Se encuentran con diseños de animales y personajes para los más pequeños. Ropa y perfumería son otros de los rubros que buscan los padres. Aunque no solo buscan de una marca en particular, la variedad es amplia en los locales.

Las opiniones

CLARA SORUCO

Yo específicamente a mi nieto me gustaría regalarle juegos didácticos que le enseñen las letras, a leer, esas cosas u otros juegos de mesas para la edad de él que tiene cinco años. Nosotros siempre tratamos de regalarle así, juegos didácticos.

LIDIA APAZA

Les regalos algo que realmente necesitan o lo usen. A mí me regalaban así. Siempre fue ropa, calzados, por juguetes no me inclino mucho porque algunas veces ellos tienen, y después cariño como abuela porque es un día tan especial.

MARÍA DEL VALLE LAMAS

Ya no tengo hijos chicos y nietos pero yo creo que el niño debe jugar con cosas que son para niños, el celular y la tablet tienen que ser para los más grandes, para el que lo sabe usar, le da un buen uso porque los chicos creen que es un juguete y no lo es.

OSCAR MEDINA

Los chicos se merecen todo, como decimos siempre. Tenemos que cambiar y empezar a dar mucha atención a ellos no tanto en lo material sino crear responsabilidad y valores. Lamentablemente estamos en un mundo consumista.