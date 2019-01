Ponzio no piensa en un retiro inmediato

El volante de River aseguró que "lo que me da ganas es el grupo que me sostiene, y cada año salga a pelear el puesto a otros pibes de 20".

El mediocampista de River Leonardo Ponzio aseguró que cuando decida culminar con su carrera como jugador profesional quiere continuar ligado al fútbol, aunque no aclaró en qué tipo de función.

"A veces me pongo a pensar si me bancaría estar afuera. Es algo que me mueve mucho, entrenar, competir. Cuando pierda el ánimo de competir, capaz de un paso al costado. Sí quiero seguir ligado al fútbol después que me retire", afirmó el experimentado volante.

El capitán "millonario" explicó que "lo que me da ganas es el grupo que me sostiene, que hace que todas la pretemporada salga a pelear el puesto a otros pibes de 20. Sé que me queda poco, pero la cabeza aún me da para seguir a este ritmo".

No obstante el jugador surgido en Newell's Old Boys pero muy identificado con todo lo relacionado a River, dijo que para encarar alguna función en el fútbol luego de dejar la actividad "hay que prepararse".

"Algo relacionado al fútbol me encantaría. Quiero dar un poco de lugar a mi familia y a los tiempos. Hay que estar predispuesto y tener conocimiento, prepararse", enfatizó.

A los casi 37 años, Ponzio sabe que encara una de sus últimas temporadas en el fútbol profesional, y recordó la final que el "millonario" le ganó a Boca por 3 a 1 para conquistar la Copa Libertadores.

Consultado por la decisión de levantar la copa junto a Jonatan Maidana, pero también con el DT Marcelo Gallardo, Ponzio dijo que lo hicieron porque "es parte de lo que representamos como grupo. Yo no iba a ser más si la levantaba yo solo. Nos pareció que Marcelo podría estar en la foto, representando todo lo que veníamos haciendo en esta etapa ganadora", explicó.

Y recordó sobre la relación que mantiene con Gallardo después de casi cinco años de trabajo: "El primer día que hablamos, me dio la posibilidad de competir por un puesto. Tuvimos más química y me terminó dando mi lugar. Es como cuando te conocés con tu pareja. Tenés que fijarte cómo se maneja y lo vas entendiendo y eso nos ayudó"