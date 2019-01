"Cuando llueve todo se inunda y no se puede transitar"

Cuando las lluvias son intensas, el agua desciende desde sectores ubicados en zonas más altas al barrio La Loma de Alto Comedero, situación que además de inundar viviendas, provoca el deterioro de las calles dejándolas intransitables para los vecinos.

"El agua viene de más arriba, del sector de las 100 Viviendas y empieza a bajar por las calles, nosotros sufrimos eso pero hay otros sectores que la pasan peor, cuando llueve todo se inunda y no se puede transitar. Por esa situación estamos constantemente presentando notas para que nos solucionen estos inconvenientes", mencionó Gonzalo Zenteno, presidente del centro vecinal de La Loma desde el mes de julio del año pasado.

La Loma es uno de los tantos sectores que posee el populoso barrio Alto Comedero, el mismo se encuentra situado detrás de las Federación Gaucha, entrando por la avenida Intersindical hacia la derecha. Está rodeado de las viviendas de Atsa, las 100 Viviendas, Aoma, El Milagro y Primavera, todos sectores de Alto Comedero.

Los primeros años de La Loma fueron muy duros para los vecinos ya que muchos de ellos provenían de asentamientos y vivían en situación de pobreza. Problemáticas que a medida que pasó el tiempo fueron superando. Lo único que parece no tener solución es el tema de las inundaciones cuando hay precipitaciones intensas y constantes.

"Estamos tramitando para que se construya un muro de contención en una de las partes altas del barrio. El mismo tendrá el fin de evitar derrumbes de tierra y que caigan hacia las viviendas que están más abajo, y también servirá para desviar la trayectoria del agua", comentó Zenteno.

CALLES / CUANDO LLUEVE EL AGUA DESCIENDE Y DESEMBOCA EN VIVIENDAS.

Para que se efectúen estas construcciones y otras obras de infraestructura en La Loma ingresaron al programa Promeba (Programa Mejoramiento de Barrios), "cuando asumí hablé con los presidentes anteriores del centro vecinal y me guiaron para realizar los trámites y poder ingresar a este programa. Nos dijeron que iban a hacer un relevamiento en el barrio haciendo hincapié en el problema del agua que es el inconveniente principal", remarcó.

"Los que peor la pasan, ante inundaciones, son las familias que viven en el asentamiento pero esperamos que eso se solucione pronto. En Promeba entraron además otros sectores de Alto Comedero, aledaños a La Loma que también sufren de esto", agregó Zenteno.

Con respecto a las calles explicó que "es impresionante como pasa el agua cuando llueve mucho, parece un río. Nos dijeron que nos iban a dar una solución a todo esto así que confiamos en que esta situación va a ser mejor".

Por otra parte, señaló que "hay muchas familias numerosas en el barrio que antes vivían en situación de pobreza, ahora sigue habiendo pero ya no se ve tanto, todo se fue levantando. Pero al principio hubo muchos problemas de ese tipo, la mayoría de los vecinos acudíamos al comedor en busca de alimentos".

Gonzalo Zenteno indicó también que otro de los inconvenientes que afrontan los vecinos de La Loma es la cantidad de peleas que se llevan a cabo entre adolescentes de ese sector y de otros aledaños. "Esa situación se fue mermando pero en otros tiempos ocurrían todos los fines de semana y era una batalla campal en la cancha", dijo el presidente del centro vecinal.

Manifestó que las peleas iban desde pedradas y apuñaladas hasta viviendas quemadas, "había muchas diferencias con los otros sectores. Eran dos los que incentivaban a los otros a pelear pero esas personas ya no viven en el barrio, desde que se fueron la violencia disminuyó notablemente en el sector".

Además, remarcó que pronto se van a reunir con los vecinos para instalar alarmas comunitarias ya que salen $9.000 y deben hablar con ellos para poder pagar entre todos.

El origen del barrio y el impulso de los jóvenes para mejorarlo

El barrio tiene 22 años, en 1996 empezaron a instalarse las familias en el lugar y al año siguiente surgió el centro vecinal.

"Nosotros vivíamos en un asentamiento que estaba frente a las 128 Viviendas y nos sacaron de ahí. Luego nos trasladaron a La Loma, cuando llegamos era un descampado, era el último sector de Alto Comedero y el colectivo no entraba para acá en ese tiempo", comentó Gonzalo Zenteno.

Al recordar los primeros tiempos del barrio aseguró que fue imprescindible el accionar de las personas que estuvieron en ese entonces en el centro vecinal ya que ellas fueron las que gestionaron e hicieron los trámites pertinentes para que les asignen los terrenos a cada familia.

CHARCOS DE BARRO / IMPIDEN EL TRÁNSITO NORMAL A PEATONES Y AUTOMOVILISTAS.

Una vez instaladas las familias, empezaron a construir sus viviendas y el lugar se fue poblando, a eso se le sumó la instalación de instituciones como la sala de primeros auxilios, el Caps "René Favaloro" y la Comisaría 56º, entre otras. Construcciones que llegaron junto a obras públicas en espacios verdes y el cordón cuneta.

Destacó también que algunas familias, por ser un lugar nuevo y alejado, se fueron, así que llegaron otras provenientes del barrio Punta Diamante y de asentamientos como por ejemplo uno que estaba situado al margen del arroyo Las Martas, cerca de La Loma.

Una comisión de jóvenes

Tanto Zenteno que tiene 27 años como los demás miembros del centro vecinal del barrio La Loma son jóvenes, algunos de ellos tienen entre 18 y 20 años.

Sobre eso manifestó que "al principio me costó por ser joven, llegar a los vecinos fue difícil cuando asumí pero con el tiempo esa situación fue mejorando". Siguió diciendo que "algunos no me tenían confianza pero cuando vieron que nos movemos mucho y logramos mejoras para el barrio como alumbrado público, cambiaron su trato hacia nosotros". Asimismo explicó que realizan actividades sociales como entregar juguetes y golosinas a los niños del lugar, y otras deportivas.