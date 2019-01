Memo Vilte y su nuevo material discográfico

Durante una rueda de prensa que se llevó a cabo en la Casa "Macedonio Graz", el artista purmamarqueño Memo Vilte realizó el lanzamiento de su más reciente material discográfico titulado "Señor Carnaval". Además el músico aprovechó la oportunidad para aclarar la polémica que en los últimos días tuvo alcance nacional sobre el bloqueo de un sector del famoso cerro de los Siete Colores en el poblado quebradeño.

De esta manera en primera instancia Vilte habló sobre su nuevo material, "Señor Carnaval" es un disco que es el fruto de un largo camino recorrido, de dos años de trabajo en Buenos Aires. Está compuesto por canciones de mi autoría y me di el lujo de trabajar con Roberto Ternán, referente en composición, responsable de canciones como "Amor Salvaje", "La ley y la trampa", entre otras. Trabajé aquí también componiendo con Néstor González", destacó. Y agregó que "la idea con este CD es mostrar a Jujuy en Latinoamérica, mostrar su música", indicó.

La producción del disco estuvo a cargo de Néstor Pérez y fue grabado en los estudios de "Pilo" Puch con la participación solo de músicos jujeños "porque quiero demostrar que Jujuy tiene talento y capacidad", expresó.

La nueva placa es una producción de Sony Music y al respecto Vilte dijo: "Es un sueño haber grabado para Sony, soy uno de los pocos artistas argentinos que tiene este privilegio y quiero llevar el carnavalito a Latinoamérica. Este disco será distribuido en más de 78 países y eso me llena de orgullo y de responsabilidad".

RUEDA DE PRENSA / MEMO VILTE HABLÓ CON LOS MEDIOS EN LA CASA “MACEDONIO GRAZ”.

Luego contó que "Señor Carnaval" tendrá una presentación muy especial en Purmamarca. Así indicó que desde el 18 de enero, de jueves a domingo, de 11 a 13 y hasta el mes de marzo, ofrecerá un espectáculo en La Casa Encantada de Bebo Vilte, "allí cantaremos los temas del disco y otros clásicos. Se podrá disfrutar también la presentación de bailarines a cargo del profesor Carlos Burgos y los asistentes podrán degustar comidas regionales. Es un proyecto hermoso para ofrecer una opción diferente a quienes nos visitan y que hermana lo turístico con lo cultural", aseveró. Y subrayó que las propuestas se presentarán en español y en inglés y que para ello cuenta con la colaboración de la traductora vietnamita Thu Thuy Pham, presente en la oportunidad.

Polémica

Finalmente, consultado sobre la controversia que tuvo fuerte eco en varios medios nacionales y en redes sociales sobre el cercado del cerro de los Siete Colores y el Paseo de los Colorados, el artista dijo que el cerramiento, -que ya fue levantado- correspondía a un terreno aledaño al famoso cerro, "tengo un terreno que es de mi familia y este no toca el cerro de los Siete Colores, ni el Paseo de Los Colorados y es allí donde yo pretendo hacer un anfiteatro natural para fomentar la cultura y el turismo y que beneficiaría a los jujeños. Ya se presentaron los documentos correspondientes ante las autoridades y se realizarán los estudios para ver si el proyecto es viable o no", afirmó. Por último, se refirió a cómo repercutió en su persona todo lo que se dijo al respecto, "la gente que me conoce sabe que yo soy de poner la otra mejilla. Creo en Dios, en la Pachamama y creo que se van a ordenar las cosas. En las redes se dijeron muchas mentiras, calumnias e injurias pero porque la gente no se informa. Me dolió mucho todo lo que se dijo, por mí y más por mi familia. Pero yo no guardo rencor a los que hicieron circular informaciones equivocadas y voy a seguir trabajando para que la gente que no me conoce lo haga a través de mis actos".