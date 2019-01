Urtubey: "Voy a ser candidato a presidente"

El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, confirmó que será candidato presidencial por el espacio "Alternativa Federal", no descartó una interna con Sergio Massa y destacó la necesidad de establecer "un gobierno de unidad nacional".

"Voy a ser candidato a presidente porque para salir de la crisis tenemos que salir de la grieta que nos ofrecen (el presidente Mauricio) Macri y (la senadora) Cristina (Kirchner)", manifestó Urtubey.

"Hay que invitar a todos los sectores políticos y sociales para salir del drama que significa la sociedad Macri-Cristina en términos de grieta", añadió en reportaje publicado ayer por el diario La Nación.

El gobernador peronista consideró a la profundización de la grieta como "el peor legado de la gestión Macri" y que el 45 por ciento de los argentinos no quiere votar ni a Mauricio Macri ni a Cristina Kirchner.

"Ahí está la base de la construcción política que estoy impulsando. Si hay candidatos que puedan conmover a la gente, se llenará ese espacio. Si no los hay, seguiremos en la polarización", indicó.

Asimismo, Urtubey estimó que "el escenario más probable" es una interna con Sergio Massa con quien comparte la idea de que resulta necesario abandonar la griega para establecer "un gobierno de unidad nacional".

"Ambos pensamos que necesitamos construir una Argentina desarrollista donde la producción y el trabajo sean el eje de la política pública y no variables que se acomoden según la macroeconomía", indicó.

En cuanto a su plan de gobierno en caso de acceder a la Presidencia, el gobernador de Salta señaló que propone un sistema parlamentario con un jefe de gabinete designado y removido por el congreso.

Respecto a la conformación de su espacio destacó que todos serán bienvenidos porque se intenta incluir a todos los sectores.

"Eso obliga a generar consensos y políticas de Estado. Hay que incluir un consejo económico social e ir a mecanismos de democracia semidirecta", expresó.

Respecto a la conformación de su espacio destacó que todos serán bienvenidos porque se intenta incluir a todos los sectores entre los que destacó a kirchneristas, macristas y socialistas.

"Los kirchneristas que estén de acuerdo con lo que estamos planteando que hay que hacer con la Argentina, que vengan", destacó.

"Obviamente, bajo determinados parámetros: querer ser parte de un gobierno de unión nacional que salga de la lógica de la confrontación, y no estar involucrados en hechos de corrupción", agregó.

Urtubey se manifestó enormemente optimista en cuanto a sus posibilidades de ganar la Presidencia.

“Plan de Gobierno”

FACUNDO MOYANO

El diputado Facundo Moyano consideró ayer que el lanzamiento presidencial del gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, forma parte de un plan orquestado desde el Gobierno nacional para “fragmentar a la oposición”.

“Lo tengo a Urtubey como un límite al igual que (Mauricio) Macri. A Urtubey las propias encuestas lo muestran cerca de Macri y creo que va a terminar en un esquema del oficialismo y no en la oposición”, manifestó Moyano.

“El resto de los dirigentes de la oposición tienen que estar dentro de un frente opositor, ojalá se construya una oposición con ejes claros. Pero Urtubey es parte de la estrategia del Gobierno para tratar de fragmentar a la oposición”, añadió el legislador.

En declaraciones formuladas a radio AM530 el legislador consideró que se debe abandonar la idea de la grieta “porque no le sirve a nadie” y que desde su banca busca la unidad “a diferencia de lo que ha surgido actualmente como peronismo alternativo”.

“Claramente estamos con la unidad de la oposición, creemos que no se puede cometer el acto de soberbia o de torpeza de pretender la unidad con exclusión del kirchnerismo sabiendo que es el espacio que más votos tiene”, señaló.

“La oposición tiene que incluir a todos los que quieran ser parte de un proyecto que supere no solamente al Gobierno, que no es difícil, y que tenga una propuesta superadora respecto al anterior también. Reconocer errores cometidos y superarlos”, agregó Facundo Moyano.