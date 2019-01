CULTURA HIP HOP. Sus seguidores afirman que este estilo es más que música

Cada vez son más los jóvenes talentosos en nuestra provincia que expresan a través del hip hop, break dance y rap una herramienta de cambio, fomentando valores como la solidaridad, unidad y amor. En algunos casos surge de un esfuerzo conjunto por hacer frente a las problemáticas sociales que aquejan a los adolescentes, situaciones de vida, testimonios y hasta el amor por los animales y por aquellos que ya partieron.

“REVOLUCIÓN BREAK” / SÉPTIMO FESTIVAL. REALIZADO EN EL ANFITEATRO DEL PARQUE LINEAL XIBI XIBI A FINES DEL AÑO PASADO.

Las famosas "batallas" de break dance o la pelea de gallos, en la que se improvisan rimas para desbancar al contrario, las competencias de Freestyle, el 7º Festival de Revolución Break, presentación de sencillos, taller sobre producción musical y beatmaking, fueron algunas de las propuestas llevadas a cabo durante el año pasado en nuestra capital. Es que los festivales y propuestas de este género cada vez tienen más claro en hacer conocer su estilo, ofrecer actividades que reflejen una forma de vida e incentivar a muchos jóvenes a que se animen a hacer lo que les apasiona. Es así que recientemente el grupo jujeño Dogs Gansta Life, dúo de hip hop formado por dos jóvenes del barrio de Reyes, grabaron su canción "Boom Caja" y pronto realizarán su primer videoclip en el Centro de Innovación Infinito por Descubrir, propuesta llevada a cabo por el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación y el Ministerio de Educación de la Provincia. El trabajo que viene realizando los chicos también fue difundido por diarios nacionales, oportunidad en la que Armando Chávez (15) y Jairo Massari (18), o Holy y ABC (tal como se hacen llamar artísticamente), contaron que en mayo del año pasado se acercaron al centro de innovación educativa ubicado en el Centro Cultural de Alto Padilla y no imaginaron todo el trabajo que implicaría el armado de su proyecto. "Al principio estábamos nerviosos, no sabíamos cómo hacerlo", reconoce ABC. Como cuando cantan a dúo, Holy continúa la frase de su amigo o, mejor dicho, su "hermano de la vida", contando que "estábamos re emocionados, pensábamos que era así, "tiki taka": grabar, mezclar, combinar las voces, grabar el efecto que venía... Pero en realidad fue mucho trabajo. Se nos hizo fácil porque tuvimos la ayuda de Alejandro, Juan y Facundo".Holy se refiere a los facilitadores del centro IxD, en este caso de los laboratorios de Sonido y Multimedia desde los cuales armaron el proyecto. IxD Jujuy, al igual que las sedes en Mendoza, Misiones y Bahía Blanca, cuenta además con espacios en Fabricación y Ciencias, todos conducidos por especialistas y pedagogos en nuevas tecnologías que orientan a los chicos en los procesos de diseño y producción de los proyectos que ellos mismos eligen hacer. "Los chicos ya tenían una base previa así que les propusimos grabar de nuevo con mayor calidad de sonido, hacer la posproducción, edición, filtros, ecualización, comprimir la música, entre otros procesos", explicó Facundo Tolaba Gómez, facilitador del centro, sobre la forma definitiva que tomó en IXD el camino creativo de Dogs Gansta Life.

Placas de sonido, micrófonos dinámicos y condensadores, auriculares, monitores de sonido y mixers son algunas de las herramientas que con esfuerzo y dedicación aprendieron a usar. Cuando finalmente grabaron "Boom Caja", la repercusión entre los amigos y facilitadores de IxD fue tal que los alentó a hacer su propio video. "Fue una gran experiencia porque a partir de eso aprendimos y todavía nos quedan ganas de seguir trabajando en más videos", se entusiasman.

"Sidex" y un tema para los perros que viven en la calle

MATÍAS TINTE / EL NOMBRE ARTÍSTICO DE ESTE RAPERO ES “SIDEX”.

Los perros han sido y serán fuente de inspiración para los músicos que a través de unas simples palabras expresan la importancia de cuidar a estos seres, darles amor y protegerlos ante todo. Así lo refleja el rapero Matías Tinte, más conocido por su nombre artístico "Sidex" en uno de sus recientes temas. "No soy de raza" es el sencillo que escribió durante diciembre del año pasado. En diálogo con El Tribuno expresó que tras la difícil situación que vienen atravesando estos canes, busca promover a través de las estrofas, la adopción del perro callejero, dando cuenta los riegos que corren al estar expuestos en la calle, "como el frío, el hambre, la lluvia" manifestó. El intérprete y también compositor de sus propias letras, comenzó a escribir canciones del género "rap" a partir de los 13 años, en donde reflejaba diferentes situaciones de la vida cotidiana. En el 2013, compuso su primer tema donde además fusionó sus sentimientos y experiencias. Es así que a esta parte lleva lanzando nueve sencillos que se pueden escuchar a través de su canal del portal de videos YouTube. En su último demo "La oscuridad" busca expresar el momento en que las personas recapacitan y piensan lo que quieren para su futuro, también fue uno de los autores de "Guerreros de la Vida", primer track dedicado a aquellas madres que asisten a la Fundación "Fermín Morales" y se encuentran acompañando a sus hijos que padecen cáncer. "No naciste para esto", fue la segunda propuesta que ya registra más de mil visitas en plataforma digital, "Recuerdo"; "Nunca estuve solo"; "Somos diferentes"; "No te pedí" y "Mi Progreso" son otros de los temas que fueron escritos por el joven, mientras que este año prevé lanzar su material discográfico con todos sus éxitos.

Clínica de programación de ritmos, muestreo y edición básica sonora

BLAS HERNÁNDEZ, “DON BASS”

Con gran éxito se llevó a cabo recientemente la Clínica de Beatmaking, en el Centro de Arte Joven Andino (Caja), oportunidad en la que jóvenes y apasionados por el género de hip hop fueron capacitados en programación de ritmos, muestreo (sampling) y edición básica de sonido; como mejorar el flujo de trabajo y diferentes tips.

La jornada se desarrolló con la disertación de Blas Hernández alias "Don Bass"; un beatmaker y productor jujeño, quien explicó a los presentes cómo componer mediante un simple el corte de una música, sacar notas y de allí concluir con una música o una base de rap mediante un fragmento, lo cual está dividido por diferentes notas.

Durante la jornada, también se hizo conocer que el breakbeat, una música que usaban tiempo atrás los Djs para que se repitan constantemente en un tiempo de cuatro, es decir que a través del breakbeat, fue evolucionando y se creó el sampling, en el caso del rap se empezó a implementar y hoy en día se escucha un estilo idéntico.

Si bien, la guerrilla sampling es una clínica orientada a toda persona interesada en la producción y composición musical de piezas instrumentales, tiene como fin brindar conocimientos y metodologías de trabajo para que los concurrentes (independientemente de su nivel de conocimiento) puedan crear instrumentales del género rap mediante el uso principal del muestreo (sampling) de música ya editada (en soportes físicos o digitales) y mínimos recursos técnicos a hip hop y rap se le considera "beatmaker".

En este sentido, el organizador del evento, Alejandro Wantanabe, conocido como "Gen", evaluó como positivo que los jóvenes se integren de a poco en el conocimiento por el género hip hop, "para de esa manera poder alejarlos de los vicios. Estamos tratando de que se centren en lo que les gusta, aparte del baile hay otras ramas, lo cual ellos puedan darle mayor importancia y evadir aquellas situaciones que les hace mal", resaltó.

Al finalizar la jornada, los jóvenes recibieron un certificado, el organizador "Gen" agradeció la colaboración del coordinador del Caja; Juan Martínez, a los integrantes de la Asociación "Evolución Urbana", sponsor y comercios que apoyaron la actividad. Cabe mencionar que durante este año, los organizadores del evento prevén realizar nuevamente una Beatmaking.

Blas Hernández es un beatmaker y productor de rap nacido en San Pedro de Jujuy, cursó y completó sus estudios durante los años 2004 y 2007 en la carrera de Tecnicatura Universitaria en Sonorización de la Universidad Nacional de Tucumán. En 2010 participó de Beatminds, competencia de beatmakers. En 2011 fue profesor de la materia "Sonido" en el nivel medio de Collegium. En el año 2014 fundó Laboratorio Siete 10 estudio de grabación especializado en rap, cocina de contenido y punto cultural de encuentro de artistas como: "Flaking", "Deko Fenix Pro", "Gnoxis", "Snog", "Dj Chonza", "El Ser", y otro.