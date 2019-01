VÍDEO: Un joven se dedica a cazar y escrachar pedófilos, “me ofrecen plata por mi silencio”

Brandon Vives de 22 años, el youtuber que reside en la localidad bonaerense de La Plata, asistió a los estudios de Crónica TV y detalló cómo detecta y arregla encuentros con hombres que intentan conocer a menores de edad y son pedófilos.

El hacker detalló que los acusados llegaron a ofrecerle hasta 20 mil pesos por su silencio. “Algunos me llaman para pedirme disculpas y me ofrecen plata para que no suba los videos de los escraches. Nunca aceptaría. Subí todos los archivos igual”, contó.

Agregó: “Estos escraches son lo mínimo que se le puede hacer a un depredador. Yo realicé las denuncias ante la policía pero no hacen nada porque no existe la menor en cuestión. Y si hubiese existido, los dejan en libertad si no consuman el acto sexual. La policía al ver mis videos se sacan fotos conmigo”.

En cuanto a la iniciativa, el joven manifestó: “Hay un youtuber estadounidense que sube este tipo de contenidos y nombra a sus videos: Atrapa al depredador. Yo sería una especie de cazador de pedófilos”, dijo en el estuido de Crónica TV.



Además, recordó una de las situaciones más aberrantes que le tocó vivir: “Una vez encontramos un video en la Deep Web el cual mostraba a un hombre teniendo sexo con una menor. Lo identificamos, era policía. Le pegamos entre 15 personas”.

Vives lidera una banda que intercepta las conversaciones de WhatsApp con los pedófilos y arregla encuentros con ellos para exponerlos. La modalidad de “cazapedóflos” se popularizó en Chile y Perú y hace algunos meses llegó a Argentina.