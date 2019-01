Malestar por un supuesto brote de fiebre amarilla en Misiones

Un notorio malestar se registró en las últimas horas entre funcionarios de Misiones y operadores turísticos de esa provincia, ante las versiones aparecidas en distintos medios de comunicación acerca de supuestos brotes de fiebre amarilla, lo que hizo que el Ministerio de Salud Pública debiera reiterar que "no se registran casos de fiebre amarilla en humanos ni en monos desde hace más de 11 años", según indica un comunicado.

A horas de haber comenzado la temporada estival en una de las provincias turísticas de la Argentina, comenzó a circular en algunos medios de trascendencia nacional una noticia bajo el título "Alerta en Cataratas", por el supuesto peligro de contagio de la Fiebre Amarilla en el norte de la provincia.

Al respecto, desde el Ministerio de Salud Pública provincial confirmaron que en Misiones "no se registran casos de fiebre amarilla en humanos ni en monos, desde hace más de 11 años". Además, recordaron que desde el 2005, la Provincia estableció como obligatoria la aplicación de la vacuna contra la fiebre amarillla, contando a la fecha con una población inmunizada del 95%, que actúa de escudo sanitario y 354 centros de salud en los que pueden solicitar de manera gratuita las vacunas necesarias.

En el caso de la vacuna también indicaron que es la medida preventiva más importante contra la enfermedad, "es segura y asequible. Una sola dosis es suficiente para conferir inmunidad y protección de por vida, sin necesidad de dosis de refuerzo", y la misma "debe aplicarse con 10 a 15 días antes del viaje previsto para lograr su inmunidad".

Consultado sobre el tema, el ministro de Turismo de Misiones, José María Arrúa, señaló que "cuando apenas fue publicada la nota en la web y replicada por algunos canales de TV, me escribió un periodista, para preguntarme si era cierto que hay casos de fiebre amarilla. Antes de dar una respuesta apresurada sobre un área que no me compete, me comuniqué con el ministro de Salud, Walter Villalba, quien me corroboró que no se registra ningún caso desde hace 11 años".

Arrúa agregó que "luego, me dispuse a leer la nota con detenimiento, y me di cuenta de que se desmiente a sí misma. El título y los videographs de las pantallas de TV, indicaban: PELIGRO: FIEBRE AMARILLA EN CATARATAS, y en el desglose de la nota, uno puede leer, que "no hay registro de casos de fiebre amarilla en Cataratas, el resto de Misiones, o Corrientes".

Según el ministro de Turismo "esto claramente afecta a nuestro Turismo con un título, que luego se contradice a sí mismo", indicó, porque "¿quién no se preocuparía al llevar a su familia de vacaciones y que una semana antes, o un mes antes, se publique un título como éste?, se preguntó, "al menos llaman su atención", afirmó.