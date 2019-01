Galeria de Fotos: Pequeños adoraron al Niño Dios

Miles de niños, adolescentes y jóvenes de toda la provincia se congregaron ayer en el atrio de la iglesia Catedral, para participar del 18º Encuentro Provincial y Diocesano de Pesebres, evento que tradicionalmente se realiza en vísperas de Reyes, como símbolo de adoración al Niño Dios.

Como es costumbre, más de cien pesebres de niños adoradores arribaron desde distintos puntos de la provincia, para manifestar su fe a Jesús recién nacido, con danzas, cánticos y destrezas tales como el trenzado de cintas.

Pese al intenso calor que se registró en la tarde de ayer, no cesaron las adoraciones por más de diez horas. Es que desde las 14 comenzaron a arribar las distintas agrupaciones, quienes se fueron formando en inmediaciones a la plaza Belgrado para, de a poco, ir haciendo su paso hasta llegar al pesebre central ubicado en el atrio de la Catedral.

Al son de redoblantes, bombos y quenas, luciendo coloridos atuendos los más de 1.500 chicos que se estima participaron del encuentro, presentaron una amplia variedad de pasos, entrelazando pañuelos y entonando canciones de alabanza, que fueron admirados por un gran numero de personas que se acercaron hasta el lugar e incluso de algunos ocasionales transeúntes y turistas que fueron cautivados por el intenso resonar de las bandas de música.

Adoraron hasta medianoche

Como cada año, la jornada de adoración se prolongó hasta la medianoche. Es que en cada edición del Encuentro Provincial de Pesebres, se suman nuevas agrupaciones, por lo que el evento requiere cada vez más de una mejor organización para poder cobijar, especialmente, a quienes llegan desde localidades del interior.

Este es el caso del pesebre Jesús de los Niños Pobres que arribó desde la ciudad de El Carmen, con un total de 80 chicos. Silvia Fernández, coordinadora del pesebre, explicó que el pesebre tiene 24 años y desde hace 18 años participan de este encuentro. Indicó que se prepararon desde los primeros días de diciembre para participar de las distintas invitaciones a adorar y que trabajaron mucho para recaudar fondos, "vendiendo rifas y empanadas, además de contar con la colaboración de los padres".

Dijo además que ellos escogieron para los chicos del pesebre un atuendo de "gauchitos" ya que es propio de la zona y distintivo del resto de los pesebres.

Finalmente, adelantó que viajarán a Tilcara, por lo que recién finalizarán las actividades del pesebre el próximo sábado 12.

Otra de las agrupaciones de adoradores que también se sumó al encuentro provincial, es el pesebre Jesús de Nazareth del barrio La Merced de Palpalá, con un total de 75 integrantes. Al respecto, Judith Cachizumba, encargada del pesebre, dijo que es la primera vez que se suman al encuentro provincial, pese a que la agrupación cumplió 25 años. "Estamos muy contentos y es un regalo para los chicos estar acá", dijo a la vez que destacó el carácter inclusivo del pesebre el cual integra a chicos con discapacidad. "Ellos tocan instrumentos junto con el resto de los músicos porque este es un espacio para todos, en el que buscamos dar contención a los chicos", afirmó.

Las opiniones

Melody Jehovana

(Santa Fe)

Es la primera vez que vengo a Jujuy y nunca antes había visto los pesebres pero me gustó mucho. Los vi en Tilcara y hoy acá, y me pareció algo muy lindo, me llamó mucho la atención.

Fabiola Medlet

(Santiago del E.)

Es la primera vez que veo este espectáculo y me sorprende porque nunca vi algo parecido. Me parece muy bueno que se mantenga esta costumbre ya que eso hoy se ve muy poco en el país.

Una tradición familiar que no debe perderse jamás

El padre Manuel Alfaro destacó el valor de la tradición de los pesebres y niños adoradores e invitó a celebrar el Día de Reyes.

El padre Manuel Alfaro, de la parroquia Santísimo Salvador, explicó que el Encuentro Provincial y Diocesano es una evento que reúne a toda la familia y en el que los pesebres de niños adoradores lucen sus danzas y villancicos para la adoración del Niño Dios.

Señaló que es una tradición arraigada que se transmite entre generaciones y remarcó que Jujuy es la única provincia que tiene esta práctica religiosa, cultural. “Cuando llega el tiempo de Adviento y Navidad los chicos van aprendiendo esta hermosa tradición ancestral que se va transmitiendo y que no se debe perder”, dijo.

Destacó además la respuesta de los vecinos de la ciudad como así también de turistas que “generosamente se acercaron a compartir la adoración de los chicos e incluso muchos lo ven por primera vez y se quedan sorprendidos”.

El padre remarcó que el evento logró realizarse una vez más gracias a la colaboración de numerosas familias y comercios, quienes permitieron que los chicos puedan disfrutar de un pequeño refrigerio despues de la adoración.

Además señaló que hubo colaboración por parte de personal de Tránsito de la comuna capitalina, ya que algunas arterias céntricas permanecieron cortadas, como así también personal del Same que contribuyó con atenciones.

Festejos de Reyes

Hoy la Iglesia celebra el día de la Epifanía de Jesús o Día de Reyes, una fiesta de acción de gracias para la que se han previsto diversas actividades.

El padre Alfaro aseguró que para hoy se prevé la visita de los Reyes a distintos barrios capitalinos, partiendo a las 18 desde la Catedral, llevando saludos y golosinas a los más pequeños.