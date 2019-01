Medida de fuerza del personal municipal

Personal municipal de Tilcara, nucleado en el Seom, cumplió una medida de fuerza, la cual reunió al personal en el patio del edificio.

Dos de sus delegados, Gladys Cardozo y Roberto Carrazana, nos explican sus razones. Cardozo resume que los motivos son "temas de indumentaria, del parque automotor y el pase a planta de los jornalizados. Por ello realizamos un paro que reúne a todos los compañeros, no sólo a los afiliados al Seom".

Cardozo nos explica que "hace bastante tiempo que venimos reclamando la ropa. Al terminar el año nos tendrían que haber entregado una muda más y no se arregló eso. No hay herramientas para trabajar, y los vehículos no están funcionando. Y también nos molesta que haya entrado gente nueva que no tienen dos años que están trabajando. Son contratos de $ 15.000 a 18.000, cuando nosotros estamos ganando un básico de $ 2.400."

Agrega que "primero eran doce, y han finalizado con diecinueve contratos. Hay muchos compañeros que desde hace años vienen peleando por ser incorporados. Nosotros queremos que el intendente vea estas cosas, porque dicen que no meten gente pero siguen entrando".