Inicia el 2019 de River

River, campeón de la Copa Libertadores 2018 y tercero en el Mundial de Clubes, volverá a reunirse hoy para iniciar la pretemporada en el estadio "Monumental", donde se presentarán los 28 jugadores convocados por el entrenador Marcelo Gallardo, quien aún no cuenta con ningún refuerzo y tiene la incógnita sobre el delantero uruguayo Rodrigo Mora, tras sus repetidas lesiones.

Esa situación del uruguayo de 31 años provocó que el cuerpo técnico y médico acordaran que sea el único integrante del plantel que no se lleve una rutina física para las vacaciones y solo tenga reposo deportivo. Igualmente, Mora estará presente en la práctica que se iniciará a las 17 a puertas cerradas. Allí será evaluado y el cuerpo médico determinará lo que ocurra con el uruguayo, que igualmente estará dentro de la delegación que a las 20 partirá hacia la ciudad oriental de Punta del Este, donde permanecerá hasta el 17 de enero. Los futbolistas se alojarán en el complejo de Solanas y el único amistoso que jugará River será ante Nacional de Montevideo el martes 15 a las 22.10 y con televisación de la señal deportiva de cable Fox Sports.

River ya no tendrá en sus filas a Gonzalo Martínez, quien emigró al Atlanta United y, a la espera de refuerzos, Gallardo decidió llevar a cuatro juveniles a la pretemporada: el arquero Ezequiel Centurión, el marcador central David Martínez y los delanteros Lucas Beltrán y Federico Girotti.

Alonso en Boca

El defensor paraguayo Junior Alonso se sumó ayer a la pretemporada de Boca en Escobar y afirmó que cuando se enteró “del interés” no dudó “ni un segundo” en aceptar la propuesta, a la vez que dijo estar “muy ansioso” por esta nueva experiencia.

“Cuando me enteré del interés de Boca no lo dudé un segundo”, manifestó el futbolista al arribar al país para pasar la revisión médica, firmar su contrato con la entidad de La Ribera y sumarse al plantel comandado por Gustavo Alfaro en Cardales.

El exjugador del Celta de Vigo indicó: “A Boca se lo conoce por todo el mundo, se sabe lo grande que es y que siempre lucha por cosas importantes. Uno sabe lo que conlleva este club y vengo preparado para afrontarlo.

Estoy muy ansioso. Quiero hacerme ya los estudios médicos para empezar a entrenarme con mis compañeros”.