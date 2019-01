Premio al esfuerzo y sacrificio personal

Luis Martínez: "El premio San Francisco de Asís me da fuerza para comenzar la nueva temporada con mayor energía".

Luis "Lucho" Martínez, el jujeño que terminó la temporada 2018 en el tercer puesto en el ranking nacional de motociclismo, con tono emocionado y sosteniendo en sus manos el San Francisco de Asís, comenzó diciendo: "Es la primera vez que recibo este reconocimiento con el corazón emocionado y lleno de satisfacción que se reconozca todo el esfuerzo y sacrificio que se hizo durante el año y coronar con este reconocimiento me llena de orgullo personal".

Terminó tercero en el ranking nacional, merced a cuatro podios con tres terceros puestos y un segundo lugar.

Agregando: "Hace 10 años que compito a nivel nacional y que me hayan tenido en cuenta entre tantos deportistas que tiene la provincia, me da más fuerza para arrancar la nueva temporada con mayor energía".

En otro pasaje sostuvo: "Estoy agradecido a Dios porque terminé la temporada en casi todas las pruebas. En las últimas cuatro carreras hice podio, tres terceros puestos y en la última fecha un segundo lugar, por eso terminé tercero en el ranking nacional".

Luego dijo con sinceridad: "Es muy difícil conseguir apoyo económico o que me preparen la moto. Gracias a Dios, equipos con más soporte me colaboraron en poner la moto en condiciones y pude superar a equipos más fuertes y con mayor apoyo logístico, te llena de orgullo que uno lleve el nombre de Jujuy a los primeros planos del motociclismo".

También lanzó un llamado para conseguir mayor ayuda, manifestando: "Es muy difícil encontrar sponsors, espero que con el tercer puesto a nivel nacional que conseguí el año pasado y en una categoría muy competitiva, me sirvan para que se reconozca lo que pude hacer con poca ayuda. Si humildemente con lo mínimo pudimos subir al podio, deseo que este año se sumen sponsors que me permitan salir a competir en mejores condiciones y de estar en todas las carreras del campeonato. Espero que cuando toquemos puertas, encontremos respuestas positivas porque cada carrera tiene gastos fijos como viajes, inscripción, combustible, cubiertas. Estoy bien preparado física, mental y en conducción. Si pudiera contar con más apoyo, sin dudar que estoy en condiciones de dar pelea por el campeonato y de traer un título para Jujuy".

Emocionado recuerdo de Mario Enrique Sona

Cuando se apagó la vida de Mario Enrique Sona, el tirador, armero, un maestro del tiro deportivo, fue como un disparo de fusil directo a la eternidad, a un blanco enorme de color celeste como el cielo.

Luego pareció como si el polígono se hubiera llamado al silencio, el típico sonido de tiros hizo una pausa como señal de duelo.

Como reconocimiento a su trayectoria en esta actividad, en el segmento destinado al recuerdo, hubo un presente para los familiares de Mario Sona, que Alejandra Barro de la comisión organizadora de los San Francisco de Asís le entregó a dos de sus hijos, Mario Enrique y Horacio Alejandro Sona.

Ante El Tribuno de Jujuy, recordaron emocionados a su padre que fue uno de los pioneros del Club de Cazadores y Pescadores La Viña, del Tiro Federal y de Caza Mayor, agregando: “Para nosotros como hijos es un orgullo que se lo tenga en cuenta para un reconocimiento de esta naturaleza, tiene mucho valor afectivo para nosotros. Él fue una persona de bien, siempre dispuesto a dar una mano y una voz de aliento. Te hablaba hasta que te hacía prender el bichito del tiro y al tiempo nomás, esa persona ya estaba tirando”.

Luego siguieron: “No sólo le gustaba el tiro sino que amaba las armas, siempre estaba arreglando una u otra y probando calibres, hasta aquellos que no existían. Su taller fue una especie de creación de obras. Recuerdo -dijo Mario- cuando yo estaba estudiando en Córdoba, me mandó a buscar balas de cierto calibre que en los negocios decían que no existían y cuando les mostraba para qué arma era, se sorprendían al ver que esa arma sí existía. Era un maestro con las armas. A veces en la casa parecía que estaba de mal humor y apenas entraba al taller se transformaba en otra persona”.

Completaron: “Él no vivía de lo que reparaba sino que lo hacía con gusto con tal de satisfacer el requerimiento de quien lo buscaba. Fue el que no consiguió grandes logros nacionales ni internacionales pero de un corazón enorme para todos los que lo conocieron y lo recuerdan con cariño”.

Desde La Quiaca

En el marco de la Fiesta Provincial del Deporte, hubo un segmento destinado al reconocimiento a los periodistas de todo el territorio jujeño.

En una muestra de pincelada federal, asistieron periodistas de cada rincón de esta generosa provincia.

Uno de ellos fue Rubén Leaños de Canal 6 de La Quiaca, quien por razones de trabajo no pudo asistir al acto oficial, pero igualmente se vino desde la ciudad fronteriza y en este matutino se le hizo entrega de su premio San Francisco de Asís.

Con la emoción pintada en la cara y propia de alguien que hace periodismo a 3.442 metros de altitud, se mostró orgulloso por la distinción y que se lo tuviera en cuenta en la premiación que lleva 21 años de existencia.

Agregó que en La Quiaca ya palpitan la participación de los equipos de Racing de Ojo de Agua, Santa Clara e Inter en el Regional Federal y que tanto el canal donde trabaja como las diferentes radios se aprestan a dar la cobertura que se merecen esos clubes en el certamen que los tendrá como protagonistas.