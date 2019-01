Robles y Fernández se predisponen en Zapla

Las limitaciones económicas en Zapla despojaron la jerarquía que necesitaba para reforzarse, pero frente a algunas bajas avaladas por el técnico Roberto Saucedo y por las carácterísticas que carecía el plantel llegaron Sebastián Robles y Alejandro Fernández que con total humildad y predisposición se pusieron a las órdenes para aportar en las dos competencias -Copa Argentina y reválida- que afrontarán en los próximos meses.

El zaguero Sebastián Robles admitió que "uno cuando asume un compromiso se pone a disposición en todo para afrontar el torneo que no será nada fácil. Arreglé mi desvinculación en Deportivo Madryn y llego con ritmo a un plantel con grandes personas que es lo principal", agregando que "a Zapla lo venía siguiendo por tele, tengo conocidos como es Juan Torralba que jugamos juntos en Aldosivi. Este es un grupo que tiene mucho sacrificio y eso vale mucho en el fútbol", indicó.

El marplatense contó que "me destaco en el juego aéreo, soy fuerte en el mano a mano y me gusta salir jugando desde el fondo", concluyó.

Por su parte, Alejandro Fernández reconoció estar "muy contento por la posibilidad del profe (Roberto Saucedo) y la Comisión que me recibieron de la mejor manera. El grupo está impecable y vengo con muchas aspiraciones. Será la primera vez que jugaré un Federal A y en el 2016 cuando estuvo Nazareno Godoy aquí me iba a traer y por otras cuestiones no pude. Por algo se dan las cosas y hoy estamos mejor para hacer un gran trabajo", explicó.

El delantero vaticinó que "estamos preparados y sé que se necesitan goles y vengo a aportar el 100% y si no los hago yo seguro lo hará algún otro compañero. Y si el grupo está bien vamos a sacar esto adelante porque nuestras aspiraciones es ganar la reválida, pero hay que ir partido a partido", aclaró.

"Kuny" con una humildad palpante dijo que "primero tengo que ganarme un lugar en los once y ahí ver para qué estamos. En 2018 tuve dos ascensos, uno con Don Orione y otro con Juventud de Tirol donde lo conocí al profe y en ambos fui goleador", sentenció el chaqueño.

San Lorenzo, el rival “copero”

En el predio del Centro de Empleados de Comercio de Catamarca, San Lorenzo de Alem comenzó su preparación para la Copa Argentina ante Zapla el 16 la ida en Palpalá y la reválida del Federal A. Los que estuvieron presentes fueron 25 profesionales que entrenaron bajo las órdenes del preparador físico, Hugo Flores. Por otro lado, antes del inicio de la práctica, se realizó la evaluación física de cada uno de los jugadores y luego el entrenador Hugo Corbalán expresó unas palabras hacia sus jugadores.

Los que dijeron presente: Julián Espeche, Leonel Caffaratti, Leonardo Chávez, Martín Arce, Facundo Rivero, Leonel Carrión, Leandro Wagner, Juan Gómez, Leonardo Rojas, Héctor Acosta, Julio Zuñiga, Wilson Moreno, William Peralta, Gastón Ontivero, Gabriel Flores, Gonzalo Gómez, Emmanuel Perera, Pedro Quiroga, Omar Bracamonte, Juan Pablo Villafañez, Pablo Quiroga, Luis Seco, Martín Bordonaro y Matías Solohaga. En lo que respecta a las ausencias, el salteño Jesús Calderón se incorporará en estos días y Emmanuel Barbosa finalmente rescindió su contrato con el equipo por problemas personales.