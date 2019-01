Un espacio de contención para niños y adultos

El club "Guerreros de la Vida" es una iniciativa solidaria que Viviana Cachambe, una mujer de 40 años que vive en la ciudad de Palpalá, creó junto a sus tres hijos con el fin de ayudar y contener a personas que se encuentran atravesando por dificultades económicas o por problemas emocionales.

La institución funciona en la casa de Viviana que está ubicada en el asentamiento San Roque que está situado en la ciudad de Palpalá y en él viven familias de escasos recursos que sufren problemas económicos y en ciertos casos, algunos integrantes de ellas poseen una discapacidad por lo que la situación se complica aún más.

El club nació el 17 de junio del año 2015 y desde ese entonces realizan numerosas actividades que tienen que ver con campañas solidarias destinadas a los que más necesitan. También brindan clases de apoyo para los chicos y meditación a las personas que se encuentran atravesando por problemas emocionales ya que Viviana es maestra en Reiki además de peluquera y masajista.

A través de sus oficios busca ayudar al otro y con la colaboración de sus hijos lograron que niños, jóvenes y adultos se sientan contenidos y sobre todo apoyados cuando la pasan mal.

"Lo hice club porque para ser fundación o asociación cuesta más ya que la gente se tiene que comprometer y el mayor compromiso lo encontré en mis hijos. Lo cree por inspiración de ellos, en especial por Lucas, el más grande", mencionó Viviana Cachambe, en diálogo con El Tribuno de Jujuy.

Sobre eso contó que "cuando Lucas era chico, una vez, sin que yo le diga, habló a una persona en situación de calle, eso me conmovió y me permitió ver muchas cosas que hasta ese momento no las veía. Empecé a mirar al otro y a tratarlo como igual, descubrí que me gustaba eso de poder ayudar y no dudé en hacerlo".

En la creación de este espacio también incluyó de forma notoria la situación del asentamiento San Roque ya que es un lugar que aún no posee servicios básicos a pesar de que surgió hace aproximadamente 10 años.

Los vecinos aseguran que no reciben apoyo del municipio palpaleño para poder salir adelante y afrontar esta dura realidad que atraviesan.

"Empecé ahí dando clases de apoyo a los más chicos. Al ver tantos niños con necesidades los reflejaba en mis hijos. Al ser una zona no pavimentada, cuando llueve hay mucho barro y en el peor de los casos, inundaciones. Por esa razón iniciamos con el ropero comunitario, todo lo que hacemos es en mi casa junto a mis hijos. Después se empezaron a sumar más personas del barrio a colaborar", sostuvo la voluntaria.

Sobre "Guerreros de la Vida" manifestó que "el club es buscar personas que quieran ayudar a otros y acercarla hacia otras personas que necesitan de esa ayuda. Nuestro sueño es algún día tener un centro comunitario y poder dar contención emocional, no sólo darles mercadería. No me gusta repartir mercadería, sino impulsar al otro para salir de la mediocridad".

En sus actividades hace hincapié en la meditación para lograr la paz interior en las personas, "no es fácil ser una persona tranquila y afrontar la vida diaria. Lo que estoy promoviendo es el espíritu de resiliencia, eso hago con personas que tienen a seres queridos que fallecieron, en el día escucho aproximadamente a 20 personas que son de diferentes lugares de Palpalá".

Ayuda al pequeño Emiliano

EMILIANO / MEDIANTE UNA CAMPAÑA SOLIDARIA LOGRARON CONSEGUIRLE LAS FÉRULAS.

Uno de los principales logros de la institución fue conseguir férulas para un pequeño que posee una discapacidad en sus piernas. Mediante las mismas Emiliano, que tiene 2 años y vive en el asentamiento, puede caminar.

Cuando se enteraron de la necesidad que poseía el niño, emprendieron una efectiva campaña solidaria que tuvo su mejor resultado.

Así fue que lograron conseguirle lo que tanto anhelaban él y su familia que no poseía los recursos económicos necesarios para comprárselas.

En ese sentido remarcó que "fue un gran logro en el que todos participaron y nos puso muy contentos poder conseguir eso para él que tanto necesitaba".

Siguió diciendo que "al ver a Emiliano me enamoré, vi su alma triste y eso me incentivó mucho a movilizarme para conseguir las férulas".

"Verlo sufrir, cambiar de yeso, verlo llorar, se nos iba el alma. En él veía a mis tres hijos y daba gracias a Dios que ellos están bien de salud", dijo.

Un apoyo emocional al que está triste y pide ayuda

ACTIVIDADES RECREATIVAS / PARA LOS PEQUEÑOS CON EL OBJETIVO DE CONTENERLOS EMOCIONALMENTE.

Mediante el reiki, Viviana Cachambe busca que las personas logren superar sus adversidades y más en aquellas que poseen una enfermedad, tienen un familiar enfermo o perdieron a un ser querido.

En el club brindan ayuda mediante clases de apoyo, colectas de ropa, contención emocional, entre otras acciones.

"Hicimos contención emocional a una madre de una niña con cáncer que supo salir adelante. Queremos seguir haciendo esta tarea y promover el mensaje de que todas las personas tienen un potencial emocional, con parte de tu voluntad uno se puede curar", comentó Cachambe.

Asimismo, explicó que "elaboré un programa que se llama "Yo Te Escucho", que se basa en dejar que la otra persona hable, lo único que yo hago es escucharla y tratar de incentivarla a poner toda la voluntad que ella tiene para poder sanar".

En relación a los objetivos para este año, sostuvo que "la idea para este año es seguir conteniendo a niños en el estudio". Por eso, buscan padrinos que puedan colaborar con los pequeños que son de escasos recursos y no poseen dinero para útiles escolares, por eso invitan a todos a participar en esta loable acción.

"El hecho de vivir en un asentamiento es muy difícil. En todos los barrios hace falta que las personas hagan esto que es brindar contención y dar una mano. En especial a los más chicos que son nuestro futuro y nunca nos debemos olvidar tampoco de los adultos mayores", añadió.

También remarcó que "queremos concientizar a los padres que poseen hijos con discapacidad, ya que muchos de ellos ignoran eso y no le brindan un tratamiento adecuado".

"Para esto hay que dar el corazón"

CORTES DE CABELLO SOLIDARIOS

El club "Guerreros de la Vida" busca voluntarios y colaboradores que deseen sumarse a las actividades solidarias que ellos realizan. El único requisito que ellos solicitan es "dar el corazón".

"Para hacer esto hay que dar el corazón y despegarse de lo material, muchos tienen un montón de cosas y las quieren seguir teniendo y no las donan para el que más lo necesita. Es una cadena emocional que se va transmitiendo de personas a persona, mediante un abrazo, una sonrisa, con leerle un libro a alguien se colabora mucho y podemos hacer feliz al que sufre", dijo la voluntaria.

Promueven el respeto, sobre todo a los adultos mayores, "por ser grandes no quiere decir que sean viejos y no sirvan. Todo lo contrario, ellos se sienten solos y a veces me preguntan por qué los tratamos con tanta calidez y nos hacen saber las ganas de que sus hijos los traten así. Se trata de devolverle al otro lo que se merece", remarcó.

Para todos aquellos que quieran sumarse, Viviana Cachambe les dejó un mensaje: "Todos tenemos un don, se trata de abrir nuestro corazón del todo y mirar al lado, mirar las necesidades del otro y ayudar. Cuando vos das se sana tu alma. Es increíble como personas se fueron sumando a esto y se involucraron de una manera muy linda. Algunos que ayudaron, empezaron a dar clases de apoyo por sus propios medios. Me siento orgullosa y nunca pensé que se iba a transmitir lo que uno dio".

Sobre esta loable acción dijo que sus frutos se ven en la sonrisa de los niños y el cariño que ellos les brindan a diario.

Busca promover los buenos gestos y mediante ello cree que el mundo puede cambiar, "los valores tienen que volver, vivimos en un mundo consumista que aleja a las personas de la realidad, pero eso puede cambiar", manifestó.

"A través del sufrimiento podemos crear un espíritu de resiliencia donde no se vea la cantidad sino la calidad de personas que podemos ser. Esa es la idea del club, apostar a los niños y jóvenes para que salgan adelante y superen las adversidades que los maltraen", concluyó Cachambe.

Se puede colaborar con ropa que irá destinada a familias en situación de pobreza, piden que las prendas estén en buen estado. También con alimentos no perecederos y todo aquello que pueda servirle a estas familias. Para ayudar el número de contacto es: 388- 154800955.

Ayuda de cada día

CLASES DE APOYO / BRINDAN AYUDA EDUCATIVA A LOS MÁS CHICOS DEL ASENTAMIENTO.

La acción solidaria que lleva a cabo el club "Guerreros de la Vida" es de todos los días ya que es habitual que las personas del asentamiento San Roque recurran a Viviana para solicitarle ayuda.

En ese sentido, Cachambe aseguró que al ser un asentamiento hay muchas necesidades, llegaron adultos mayores deprimidos, madres solteras que necesitan apoyo y niños de escasos recursos.

Hace poco hicieron una campaña solidaria destinada a una mujer que perdió a su esposo y se encuentra atravesando por un contexto de pobreza.

También realizan cortes de cabello solidarios para todos.