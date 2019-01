Dio inicio la travesía con la largada simbólica

Volvió el Dakar para atrapar a propios y extraños.

La edición 2019 de la travesía sobre ruedas más difícil del mundo ya está en marcha, ayer en Lima, Perú, se llevó a cabo la largada simbólica en la que todos los participantes se presentaron con sus vehículos frente a miles de fánaticos de toda Sudamérica que se dieron cita en la capital peruana para presenciar un momento emocionante.

Hoy se correrá la primera etapa que unirá las ciudades de Lima y Pisco. El Dakar 2019 se llevará a cabo íntegramente en terriotorio peruano mostrándole al mundo una combinación de dunas y mar, si se tiene en cuenta que el océano Pacífico custodiará esta prueba.

El francés Sébastien Loeb transita su cuarto intento en el célebre rally. Una edición 100% arenosa no necesariamente favorable al nueve veces campeón mundial, para quien "las dunas son siempre complicadas".

El año pasado abandonó pero está de vuelta. ¿Le pudieron las ganas?

"Cuando terminé el año pasado... o mejor dicho, cuando no terminé el año pasado, el deseo no estaba necesariamente allí, estaba pensando en otra cosa. Sabía que Peugeot paraba y no estaba buscando una solución para volver. Luego, el tiempo pasa y solo recordamos lo bueno. Un día, decimos bueno, ¿y por qué no volver? Y aquí estamos", comentó el francés.

"Está claro que, sobre el papel, no es un Dakar que me favorezca, pero vengo con un equipo privado para disfrutar. Me dije a mí mismo que no tengo a menudo la oportunidad de conducir en lugares como este. Son imágenes que perduran, aunque haya momentos difíciles, y pensé que hacerlo como independiente era otro enfoque diferente, más fresco, más relajado. Y me complació compartir esta experiencia con Daniel (Elena, su copiloto)", manifestó el "galo" en relación a que correrá la prueba para un equipo privado.

"Voy a andar como yo sé. Es un rally complicado para nosotros porque las dunas no son mi punto fuerte. En la navegación, hicimos algunas cosas buenas pero no tenemos la experiencia de un Peterhansel o un Cottret", explicó Loeb sobre su visión de cómo se dará el desafío.