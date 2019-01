Gimnasia arranca una exigente pretemporada

Después de las fiestas de fin de año el plantel "lobo" retorna a las prácticas en el predio de Papel NOA a las órdenes de Morales Santos. El primer entrenamiento del año comenzará a las 9. El equipo "albiceleste" no cuenta con caras nuevas hasta el momento.

El "lobo" vuelve a entrenar. Sí Gimnasia y Esgrima retornará hoy a las prácticas en horario matutino desde las 9 en el predio de Papel NOA ubicado en la localidad de Río Blanco.

El plantel "albiceleste" a las órdenes del DT Morales Santos pretende ponerse a punto para afrontar de la mejor manera la segunda parte de la B Nacional que lo encuentra al club jujeño en una situación incómoda si se tiene como referencia los promedios del descenso donde parece tener una lucha mano a mano con Santamarina de Tandil. Es por eso que en Gimnasia saben que es primordial realizar una gran pretemporada para funcionar de la mejor manera en el campeonato y así con victorias engrosar el promedio.

En los últimos días se hizo oficial el interés de Gimnasia de Mendoza por el volante Diego Auzqui, pieza clave en el armado del DT "albiceleste", situación que generó preocupación en el cuerpo técnico del elenco jujeño, desde Cuyo ejecutaron la cláusula de salida y el jugador pasará al club mendocino.

En cuanto a los refuerzos que pueden llegar a la institución de nuestra capital se supo que hay contactos con el defensor uruguayo Silvio Dorrego.

El “gasolero” y el “verde”

Matías Castro, arquero de Temperley , habló antes de salir rumbo a la pretemporada en Baradero, provincia de Buenos Aires: “Volvimos con todas las fuerzas para encarar el semestre, trataremos de hacer un buen trabajo, tenemos mucha ilusión de que vamos a pelear cosas importantes. Estoy cómodo en el club porque hay buena gente, con la hinchada que siempre nos apoyó. Se nos viene una segunda parte que será dura, pero queremos rápidamente ubicarnos en posiciones de reducido y lo más arriba posible. Serán fundamentalmente los primeros partidos”.

Además el jueves a las 20 el “gasolero” jugará un amistoso ante Club Sportivo Baradero, de la Regional Federal Amateur.

Por otra parte, se prepara para volver a ruedo Sarmiento de Junín primero, único invicto y a cuatro puntos del segundo.

Así de buena fue la producción del “verde” en la primera mitad del Torneo de la Primera B Nacional, sin embargo, hay un aspecto que, aunque por el momento no incidió en los números, puede jugarle una mala pasada en el desenlace y el objetivo por obtener uno de los dos ascensos que otorga la categoría.

“Lo mejor que nos pudo haber pasado es terminar el año porque no veníamos teniendo buenas producciones”, claro y contundente fue el entrenador Iván Delfino cuando finalizó el encuentro ante Santamarina, en Tandil. El sunchalense se refería a la falta de protagonismo del “verde” en los últimos partidos de 2018, donde no solo no jugó bien sino que sufrió y le costó generar situaciones de gol. Una de las explicaciones puede buscarse en la ausencia del goleador Nicolás Orsini en los últimos dos partidos. Sarmiento deberá reinventarse para mantenerse en la cima de las posiciones.