Video. Luego de su retiro, ¿Rodrigo Mora retomará su carrera como actor?

El año pasado, el delantero uruguayo tuvo unos segundos de fama en la serie televisiva de El Marginal 2. La escena fue la última grabada en la carcel de Caseros y el jugador se dio el gusto se animó a la actuación.

Mora fue integrante de los de la Sub 21 en la cárcel, el grupo de presos jóvenes liderados por César (Abel Ayala) que integran “la Villa” (el patio de la cárcel), donde se encuentran aquellos reclusos que no integran la banda de los hermanos Borges, que tienen el poder.

En una nota con Clarín, y después de esta experiencia, Mora no descartó un rumbo fuera de lo deportivo.

La actuación le sedujo y en la entrevista contestó: “Esto fue algo distinto que hice en mi vida, me gustó y me maté de risa. Me llené de sonrisas. Me vinieron bien porque las sonrisas también curan y pasé un momento lindo, con mucha alegría”.

Luego de anunciar su retiro como jugador profesional, el uruguayo podría retornar su carrera actoral.

El video