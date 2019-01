El Gobierno busca acelerar el proyecto para deportar extranjeros que delinquen

El Gobierno ya inició negociaciones con el peronismo para acelerar el proyecto de ley que permita deportar a todos aquellos extranjeros que hubieran cometido algún delito. Esto incluye la creación de un Fuero Migratorio y una unidad de búsqueda de delincuentes no nacidos en Argentina.

Esta Ley de Migraciones va en paralelo a la compra de 300 pistolas Taser: armas no letales a ser utilizadas en estaciones de trenes y aeropuertos. En su plan de combate contra la inseguridad, el Gobierno también pretende bajar a 15 años la edad de imputabilidad.



En este contexto, la Dirección Nacional de Migraciones ya cuenta con una lista de mil extranjeros que podrían ser expulsados. De todos ellos, 354 tienen o antecedentes penales o entraron ilegalmente al país.

“Hay que expulsar inmediatamente a los extranjeros que delinquen. Sobre todo a los que cometieron delitos menores: hay que echarlos a patadas rápido”, había dicho en octubre del año pasado el senador peronista, Miguel Ángel Pichetto.

En ese sentido, había añadido: “Se debe crear el fuero migratorio y la Policía migratoria: tiene que haber especialistas en la materia. No podemos seguir siendo el país más idiota del continente. Además, se necesita profundizar el intercambio de Inteligencia con los países latinoamericanos, para saber quién es quién cuando ingresan a la Argentina. Y al país que no te brinda información de sus ciudadanos, no lo tenés que dejar entrar”.