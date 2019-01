VÍDEO. "Bohemian Rhapsody" sorprendió y triunfó en los Globo de Oro

La 76ta edición de los Globos de Oro terminó con una serie de sorpresas que incluyó la victoria de la cinta biográfica sobre Freddie Mercury “Bohemian Rhapsody” por encima de otro filme de músicos como mejor película de drama: “A Star is Born” de Bradley Cooper, considerada ampliamente como la favorita.

"A Star Is Born" llegó a la ceremonia del domingo en Beverly Hills, California, como el supuesto peso pesado y el filme predilecto al Oscar. Pero el remake de Cooper se fue a casa con un solo premio, a mejor canción original por "Shallow". Los últimos dos premios de la noche fueron en vez para "Bohemian Rhapsody", el popular pero no muy elogiado drama sobre el líder de Queen, que también le mereció el premio a mejor actor de drama a Rami Malek por su enérgica interpretación del músico británico.

“Gracias a Freddie Mercury por darme la alegría de toda una vida”, dijo Malek. “Esto es para ti, precioso”.

Pocas victorias parecían tan seguras el domingo como la de Lady Gaga como mejor actriz de drama, pero Glenn Close dejó al público atónito al imponerse por su trabajo en “The Wife”, donde da vida a la esposa de un escritor ganador del Nobel. Recibida con una ovación de pie, Close dijo que estaba pensando en su madre, “quien realmente se sublimó a mi padre toda su vida”.

“Tenemos que conseguir satisfacciones personales. Tenemos que seguir nuestros sueños”, dijo. “Tenemos que decir yo puedo hacer eso y deben permitirme hacer eso”.

Un año después de que Oprah Winfrey pronunciara su fogoso discurso anti-Donald Trump en los Globos, la política se mantuvo ampliamente ausente hasta que Bale subió al escenario a recibir el premio al mejor actor en una cinta musical o de comedia por su interpretación del exvicepresidente Dick Cheney en “Vice” de Adam McKay.

Jim Beach, Roger Taylor, Brian May, Rami Malek, Graham King y Mike Myers con el premio a mejor película dramática para "Bohemian Rhapsody". AP.

“¿Qué opinan? ¿Mitch McConnell como el siguiente?”, dijo en chiste el actor nacido en Gales en referencia al líder de la mayoría en el Senado estadounidense. “Gracias a Satanás por darme la inspiración para este papel”.

Los anfitriones Sandra Oh y Andy Samberg inauguraron la gala ofrecida por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, por sus siglas en inglés) con un simpático número que incluyó chistes sobre los nominados y la crítica. Oh hizo una imitación de un ejecutivo de cine sexista que hace casting al estilo del título del drama de Damien Chazelle sobre Neil Armstrong: "First ... man!" (o literalmente: Primero... ¡hombre!)

Al resaltar el éxito de "Crazy Rich Asians", Oh aludió a filmes con estrellas blancas en papeles asiáticos como "Ghost in the Shell" y "Aloha", lo cual llevó a Emma Stone, quien actuó en "Aloha", a gritar "¡Lo siento!" desde su asiento entre el público.

Pero Oh, que más tarde ganó un premio por su papel protagónico en la serie de drama "Killing Eve", cerró su monólogo de apertura con una nota seria sobre por qué aceptó presentar los Globos de Oro con Samberg.

“Quería estar aquí para ver a esta audiencia y atestiguar este momento de cambio", dijo Oh conteniendo las lágrimas y dirigiéndose a las minorías entre los nominados. "Ahora, este momento es real. Créanme, esto es real. Porque yo te veo a ti, y te veo a ti, todos estos rostros de cambio. Y ahora todo el mundo lo verá".

Algunos de los artistas a los que aludió Oh ganaron premios. Mahershala Ali, cuya actuación laureada con el Oscar en "Moonlight" no había sido nominada a los Globos, se impuso esta vez como mejor actor de reparto por "Green Book". Aunque los Globos, cuyos ganadores son elegidos por 88 miembros votantes de la HFPA, tienen poca relación con los Premios de la Academia, pueden dar impulso en la temporada de premios cuando más se necesita. El periodo de votación para las nominaciones al Oscar comienza el lunes.

En este sentido, probablemente el mayor impulso de la noche lo obtuvo "Green Book", una cinta de Peter Farrelly que sigue el viaje en auto de un dúo interracial a principios de los 60 en el sur profundo, y que no ha logrado el éxito en la taquilla tras ser sustancialmente criticada por apoyarse en estereotipos raciales. Ganó mejor película de comedia o musical y mejor guion.

"Si Don Shirley y Tony Vallelonga pueden encontrar puntos en común, todos podemos", dijo Farrelly, director más conocido por comedias como "There's Something About Mary".

Como se anticipaba, Lady Gaga, Mark Ronson, Anthony Rossomando y Andrew Wyatt obtuvieron el premio a la mejor canción original por el tema principal de "A Star Is Born".

"¿Puedo decir que como mujer en la música, es realmente difícil ser tomada con seriedad como compositora, y que estos tres hombres increíbles me elevaron?", dijo Gaga.

Aunque los Globos los otorgan periodistas extranjeros, no incluyen películas en lengua extranjera en sus categorías principales (película de drama y musical/comedia). Esto dejó a la aspirante al Oscar de México “Roma”, una obra maestra basada en los recuerdos de infancia del director, fuera de esa contienda. Cuarón, aun así, se alzó con los premios al mejor director y a la mejor cinta en lengua extranjera.

“El cine en el mejor de los casos derriba muros y construye puentes a otras culturas. Al construir estos puentes, estas experiencias y estas nuevas formas y estos nuevos rostros, comenzamos a darnos cuenta de que aunque puedan ser raros, nos son desconocidos”, dijo el cineasta mexicano. “Esta película no hubiera sido posible sin los colores que me hacen quien soy. Gracias familia. Gracias México”.

Olivia Colman, vista como la principal competencia de Lady Gaga cuando ambas posiblemente compitan en la misma categoría en los Oscar, ganó el Globo a la mejor actriz en una película de comedia o musical por su interpretación de la reina Ana en la parodia real "The Favourite".

“Comí constantemente a lo largo del filme", dijo Colman. "Estuvo genial".

El premio a la mejor actriz de reparto fue para la favorita al Oscar Regina King por su papel de matriarca en la adaptación de Barry Jenkins de "If Beale Street Could Talk" de James Baldwin. King habló sobre el movimiento Time's Up y prometió que, para las películas que produzca en los próximos dos años, la mitad de las personas que contratará serán mujeres. Invitó a otros a seguir el ejemplo.

"Respáldennos en solidaridad y hagan lo mismo", dijo King, quien también estaba nominada por la serie de TV "Seven Seconds".

Un año después de que los Globos fueran inundados por un mar de vestidos negros y la discusión sobre #MeToo reemplazó la de la moda, la alfombra roja recuperó el color y las conversaciones más típicas. Algunos asistentes llevaron cintas en las que decía TIMESUPx2 para resaltar el segundo año de la campaña por la igualdad de género. Alyssa Milano, la actriz que fue integral para hacer viral #MeToo, dijo en la alfombra que en el pasado año una "hermandad realmente maravillosa se ha formado".

Entre otros premios, "Spider-Man: Into the Spider-Verse" obtuvo el de mejor cinta animada.

Jeff Bridges recibió el Premio Cecil B. DeMille a la trayectoria en el cine. Al aceptar el galardón, el actor habló de Michael Cimino a Buckminster Fuller y, por supuesto, de su personaje de "Big Lebowski" el Dude, y compraró su vida con un gran juego de pilla-pilla (o las traes).

"Todos hemos sido pillados", dijo Bridges. "Estamos vivos". Terminó "pillando" a todos quienes estaban viendo, diciendo que "podemos virar este barco hacia donde queramos ir".

Carol Burnett, en tanto, recibió un nuevo honor a los logros en la televisión que lleva su nombre.

"Realmente estoy como patitiesa con esto", dijo Burnett. "¿Significa que podré recibir este premio todos los años?".

La lista completa de los ganadores de la edición 2019 que entrega la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood es la siguiente:

CINE

Mejor película de drama: "Bohemian Rhapsody: La historia de Freddie Mercury", de Bryan Singer.

Mejor musical o comedia: "Green Book", de Peter Farrelly.

Mejor actor de drama: Rami Malek, "Bohemian Rhapsody".

Mejor actriz de drama: Glenn Close, "La esposa".

Mejor actor de comedia o musical: Christian Bale, "El vicepresidente: más allá del poder".

Mejor actriz de comedia o musical: Olivia Colman, "La favorita".

Mejor actriz de reparto: Regina King, "El blues de Beale Street".

Mejor actor de reparto: Mahershala Ali, "Green Book".

Mejor director: Alfonso Cuarón, "Roma".

Mejor guión: Nick Vallelonga, Brian Currie, Peter Farrelly, por "Green Book".

Mejor película animada: "Spider-Man: un nuevo universo".

Mejor película extranjera: "Roma" (México), de Alfonso Cuarón.

Mejor banda sonora original: Justin Hurwitz, "El primer hombre en la Luna".

Mejor canción original: "Shallow", de Lady Gaga, Mark Ronson, Anthony Rossomando y Andrew Wyatt ("Nace una estrella").

TELEVISIÓN

Mejor drama: "The Americans".

Mejor comedia o musical: "The Kominsky Method".

Mejor miniserie o película para televisión: "American Crime Story: Versace".

Mejor actriz en serie dramática: Sandra Oh, "Killing Eve".

Mejor actor en serie dramática: Richard Madden, "Bodyguard".

Mejor actriz en serie de comedia: Rachel Brosnahan, "The Marvelous Mrs. Maisel".

Mejor actor en serie de comedia: Michael Douglas, "The Kominsky Method".

Mejor actriz en miniserie: Patricia Arquette, "Escape at Dannemora".

Mejor actor en miniserie: Darren Criss, "American Crime Story: Versace".

Mejor actriz de reparto de serie televisiva: Patricia Clarkson, "Sharp Objects".

Mejor actor de reparto de serie televisiva: Ben Whishaw, "A Very English Scandal".

Premio Cecil B. DeMille a la trayectoria: Jeff Bridges.

Premio Carol Burnett a la trayectoria en TV: Carol Burnett.