Trabajador se encandenó porque no le renuevan el contrato

Un trabajador de Vialidad de la provincia se encadenó en la puerta de la repartición, ubicada en el barrio Chijra, en reclamo para solicitar su reincoporación. En diciembre se le comunicó la desvinculación del organismo tras cumplir funciones durante 18 años de servicios, 11 en condicion de eventual y 7 como contratado.

Como medida de protesta, Cesar Hoyos inició una huelga en la puerta de la repartición con el propósito de solicitar a las autoridades revean su situación.

En diálogo con El Tribuno Carlos Mercado, secretario Adjunto de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) expresó que "la decisión de no renovarle contrato no tiene ningún tipo de fundamento solido, es la primera vez que sucede este tipo decisiones arbitrarias ", al tiempo que aclaró que acompañaran al trabajador hasta que pueda haber una instancia de diálogo que permitan su reincorporación. No descartó que en el transcurso de este mes, hayan despidos.

NOTA EN DESARROLLO.