Un centenar de personas marcharon pidiendo justicia

Poco a poco los vecinos fueron llegando ayer hasta la iglesia San Francisco de Asís desde donde marcharían por distintas calles de Libertador General San Martín pidiendo justicia por las tres víctimas fatales del accidente en El Pongo.

Los familiares esperaban a los amigos y vecinos de esa ciudad que aún está consternada por el trágico hecho del 15 de diciembre que "bien pudo evitarse", según afirmaron mientras trataban de mitigar el intenso calor apantallándose con todos los elementos que tenían a mano, especialmente las fotos de las víctimas.

"La marcha del dolor" se inició lentamente, como una manera de afrontar una triste y dolorosa realidad que tiene a todos los presentes totalmente abatidos, sin ganas, pero con una fuerza inquebrantable, dispuestos a no bajar los brazos hasta que no se haga justicia.

"Un castigo mayor"

Los familiares y amigos de las víctimas reclamaron ayer el cambio de carátula de "homicidio culposo agravado en tres hechos y lesiones graves culposas agravadas" a "homicidio simple", ya que además de haber provocado el siniestro el chofer de la camioneta se dio a la fuga sin prestar auxilio a las víctimas.

Ese es el reclamo generalizado de quienes en la tarde de ayer marcharon por distintas calles de esta ciudad con la necesidad de ser escuchados.

José Núñez es la persona que en el momento del siniestro conducía el remís en el que viajaban de regreso a Libertador: "Esto es una pesadilla, no lo puedo creer, la verdad es que no recuerdo nada, unos dicen que me chocó dos veces la camioneta", afirmó. Núñez señaló que "sólo tomó conciencia de lo que había pasado cuando lo estaban sacando del auto", que algunos le dicen que dio ocho vueltas.

Doloroso relato de la madre

Carolina Sánchez es la mamá de Ivana y abuela de Malena, la nena de seis años que perdió la vida en el hospital y que había terminado el jardín de infantes en la escuela 265 "General San Martín".

"¿Por qué me pasó esto", dijo en medio de un desconsolado llanto, a la vez que pidió "que el chofer de la camioneta quede preso, que el señor fiscal nos escuche, porque Alba debe estar en la cárcel, dejó a los chicos tirados como animales y se dio a la fuga".

Reclamó que apenas termine la feria el hombre que chocó el auto desde atrás que sea detenido, piden que el fiscal se mueva.

Trágica colisión

El grave siniestro vial que enluta a familias de Libertador General San Martín ocurrió el pasado 15 de diciembre cuando el conductor de una camioneta Toyota Hilux de color banco embistió desde atrás a un Ford Fiesta de color beige, que normalmente realizaba viajes entre San Salvador de Jujuy y Libertador General San Martín.

En el rodado de menor porte se trasladaban en sentido norte- sur cinco personas, entre ellas una menor que viajaba junto a su madre.

Como consecuencia del impacto el conductor del remís interjurisdiccional perdió el control del mismo y después de abandonar la cinta asfáltica salió despedido con inusitada violencia a la banquina, donde comenzó a dar varios tumbos.

El rodado en su alocada carrera al costado de la ruta fue expulsando a los ocupantes cuyos cuerpos quedaron esparcidos en el lugar, perdiendo la vida en forma instantánea Ivana Aylan de acuerdo al informe presentado oportunamente por la directora del Same Sonia González. En tanto que su hija y René Noel Garzón dejaron de existir en el hospital “Arturo Zabala”.

En la oportunidad el chofer de la camioneta lejos de prestar ayuda a los heridos se dio a la fuga, siendo detenido posteriormente en Perico.