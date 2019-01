Alumnos denuncian por estafa a instituto privado

Durante todo el año pasado, estudiantes jujeños cursaron carreras en el Instituto superior "Siglo XXI" que no estaban habilitadas por el Ministerio de Educación, por lo que, hasta el momento, quedaron anuladas las materias que aprobaron durante la cursada, perdiendo el dinero que pagaron de inscripción y cuota mensual. Según los alumnos, desde la institución ofrecieron inscribirlos como si hubiesen cursado en 2017, cuando sí estuvo habilitada. Reclaman que se les reconozca las materias aprobadas para continuar sus estudios en otras instituciones.

Son 15 alumnos aproximadamente los que realizaron la denuncia ante el ministerio de Educación y durante 2018 cursaron la carrera de Seguridad e Higiene con orientación industrial, pero los damnificados serían muchos más ya que ninguna carrera que se dictó el año pasado estaba habilitada. Cada uno pagó diez cuotas de $2.000 más una inscripción de $1.800, por lo que el monto del presunto desfalco superaría los $330 mil.

La razón por la que las mismas no debieron dictarse en el 2018 fue por una resolución que el Ministerio de Educación había presentado exigiendo que la institución se cambie de lugar. La situación empeoró aún más cuando los estudiantes se dirigieron al instituto a reclamar debido a que Aldo Esteban, responsable del instituto, les indicó que para solucionar el conflicto ellos les ofrecían la posibilidad de inscribirlos en la cohorte 2017, proponiéndole a los alumnos una falsificación de documentación a la que ellos no accedieron.

En diálogo con El Tribuno, Verónica Cruz, una de las alumnas damnificadas, aseguró: "Aldo Esteban nos dijo que se podía llegar a una solución. "Hagamos un acuerdo, es decir un pacto entre el instituto y los alumnos de primer año para inscribirlos bajo la resolución del 2017".

En ese sentido, Alicia Velásquez, otra estudiante, aseguró que a ella también la quisieron convencer con una falsificación. "A mí me dijeron que todos los chicos que terminamos el secundario en 2016 y cursamos en 2018 no íbamos a tener ningún problema si nos anotaban en el 2017". Al dirigir sus reclamos a la Dirección de Gestión Privada del ministerio de Educación, ayer les ratificaron que las carreras del 2018 habían caducado porque el instituto "Siglo XXI" no había sido habilitado "por una cuestión edilicia", y que a los estudiantes que empezaron la carrera antes de 2018 les podrían brindar la solución de trasladarlos a otras instituciones, pero no les dieron respuestas positivas a los alumnos de primer año. Asimismo les explicaron que la Dirección de Educación Privada "es la que lleva el control de las habilitaciones en cuánto a lo edilicio y contable", y que ellos le "notificaron al instituto sobre su situación".

Mientras que Gestión Privada se encarga de la parte pedagógica.

Desde el ministerio le confirmaron ayer a los alumnos afectados que recién "el 14 de septiembre de 2018" los notificaron que "Siglo XXI" no podía seguir funcionando.

Sumado a este contexto, y a pesar de que desde la institución ya sabían que no pueden abrir sus puertas en el 2019, igualmente les cobraron la inscripción para este año a los alumnos, que algunos pagaron.

"No podemos dar respuesta"

Consultada por El Tribuno, Elsa Torfe, directora de Gestión Privada, sostuvo: "Lo del Instituto Siglo XXI lo maneja la Coneau, así que nosotros no podemos dar respuestas a nada. Ellos regulan las enseñanzas de la universidad, no es el Ministerio de Educación". "A los alumnos ya les explicamos todo eso, si son cursos o fundaciones que brindan el servicio con las universidades, el Ministerio de Educación desconoce esos convenios porque no les compete", dijo. Hasta el momento, este lamentable episodio no se pudo solucionar y los afectados corren el riesgo de perder un año educativo, las materias que aprobaron y el dinero que pagaron.

Otras irregularidades

Además de haberlos intentado convencer mediante una falsificación de sus documentos, hubo otras irregularidades que los damnificados sufrieron desde el instituto superior “Siglo XXI”.

Nazarena López Pérez, estudiante, comentó; “Cuando fui a reclamar, y después de decirnos que podemos ingresar en una resolución distinta a la nuestra, Esteban nos dijo que si no queremos entrar en la resolución 2017, podemos hacer un intermedio para retomar nuestros estudios recién en 2020, algo que nos paralizó y nos indignó aún más”, comentó.

A la par de esto, a pesar de que ellos sabían que no podían seguir dando clases, les cobraron la inscripción de 2019 a algunos alumnos.

“A mí me cobraron $1800 de inscripción para el 2019, mientras que a una compañera le admitieron que no iban a tomar inscripciones para este año”, manifestó Verónica Cruz.

Los alumnos reclaman al ministerio de Seguridad que no haya controlado ni alertado a los chicos que el instituto seguía funcionando el año pasado pese a no estar habilitado.

La institución, que no debió estar abierta durante el 2018, también brinda otras carreras, por lo que los damnificados serían aún más.

Y esto puede acrecentarse si no les dan una solución a los estudiantes que ingresaron años anteriores.

Teniendo en cuenta a los perjudicados de la carrera de Seguridad e Higiene que pagaron una cuota de $2000 por mes y en total fueron diez, más la inscripción que fue de $1800, si la situación no se resuelve perderán casi 22 mil pesos. Además del tiempo y las materias aprobadas.

En otro sentido, hay egresados que también poseen problemas con esa institución.

“Los recibidos de Minas y de Industria en 2017 aún no tenemos nuestros títulos”, aseguró a este diario Juan Garzón, egresado de Higiene y Seguridad.

Otros estudiantes de tercer año de esa carrera manifestaron que tienen la “matrícula provisoria que ya se venció” y manifestaron que en sus trabajos “se la están pidiendo”.