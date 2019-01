Lo despidieron tras 18 años y se encadenó en Vialidad

Un trabajador de la Dirección de Vialidad de la Provincia, que fue despedido en diciembre, se encadenó en la puerta de la repartición ubicada en el barrio Chijra, reclamando su reincorporación.

"Voy a estar hasta que me reciban y me renueven otra vez el contrato sino tomaré otra medida. Me dieron una nota que decía que no me iban a renovar sin previo aviso ni fundamento, decidieron echarme sin ningún motivo", dijo César Hoyos en diálogo con El Tribuno de Jujuy.

En diciembre, con una nota, le comunicaron la desvinculación del organismo tras cumplir funciones durante 18 años: 11 en condición de eventual y 7 como contratado.

Como medida de protesta, César Hoyos inició una huelga en la puerta de la repartición con el propósito de solicitar a las autoridades revean su situación. "Mis compañeros me están apoyando porque no hay motivo. Pedimos hablar con el presidente y no hay respuestas para ver si se puede rever este tema", comentó.

También contó con el respaldo del Sindicato de Trabajadores Viales Provinciales de Jujuy (Sitravip), "estamos apoyando junto a los gremios de la Intersindical. Haciendo una movida para defender la fuente laboral, los derechos de los trabajadores y la dignidad de los trabajadores. Apoyamos esta medida extrema con todos los gremios para que no suceda como un efecto en cadena como quieren hacerlo", sostuvo Marjorie Guaymás, secretaria general del gremio.

En ese sentido remarcó que "cuando a algún jefe no le gusta la cara de algún compañero hacen un informe y no le renuevan el contrato. Además de vulnerar el derecho del trabajador juegan con las necesidades de la gente. Hay persecuciones gremiales y también maltrato laboral a muchos trabajadores".

Además indicó que "también hay compañeros de Cauchari que están protestando porque no les pagan lo que corresponde y los maltratan".

Por su parte, Carlos Mercado, secretario adjunto de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), expresó que "la decisión de no renovarle contrato no tiene ningún tipo de fundamento sólido, es la primera vez que sucede este tipo de decisiones arbitrarias", al tiempo que aclaró que acompañarán al trabajador hasta que pueda haber una instancia de diálogo que permita su reincorporación. No descartó que este mes haya despidos.