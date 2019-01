Finalizaron los alegatos en medio de una tensa calma

Con la audiencia de ayer del juicio oral y público conocido como "Pibes Villeros", finalizó la etapa de alegatos de los abogados defensores e inmediatamente, los fiscales ejercieron su derecho a réplica en medio de acusaciones cruzadas.

Los defensores técnicos de Emilio Bustos y Pablo Tolosa Perea hicieron hincapié en las falencias que a su entender tuvo el requerimiento de elevación a juicio y de las imputaciones a sus defendidos.

Los letrados consideraron que el Ministerio Público de la Acusación no ha cumplido con los requisitos mínimos, ya que la misma "no es precisa, no es clara y no es coherente".

Campos afirmó que si se "compara la acusación del MPA con una silla rota a las dos le falta una pata", aclarando que solamente se utilizaron seis renglones para describir los delitos del arquitecto Emilio Bustos.

Agregó Joaquín Campos que el MPA no pudo probar esas acusaciones, pese a haberse "cansado de afirmarlas pero no de investigarlas".

Otra de las comparaciones realizadas por el defensor que provocó incluso la sonrisa de los miembros del Tribunal, fue cuando manifestó que "El Gordo Valor va a asaltar un banco y en el camino se detiene a cargar nafta, qué responsabilidad tiene el playero" afirmó, para de esa manera describir con claridad la responsabilidad que tuvieron quienes recibieron y endosaron los cheques que pasaban de mano en mano hasta llegar a los cooperativistas y no en las manos de su defendido que es un arquitecto, para de esa manera solicitar la absolución lisa y llana.

Planteos similares

Tanto Joaquín Campos como su colega Efraín Garay coincidieron en que los fiscales fueron arbitrarios y que no cumplieron con la ley vigente en la provincia.

También los sindicaron por "ocultar pruebas y esconder documentación, según su conveniencia", a tal punto de ser denunciados los fiscales del MPA ante el Tribunal en lo Criminal Nº 3, de "no hacer bien las cosas". "Parecen alumnos de segundo grado que perdieron los papeles", agregó.

Tras un cuarto intermedio, el Tribunal otorgó el derecho a réplica a los fiscales, que iniciaron la etapa con la participación de Delia Filomena Ortíz, quien fue observada en varias oportunidades por la presidente de trámite, María Alejandra Tolaba, recordándole que no podía realegar, "sino que debía contestar las nulidades que presentaron los abogados defensores", a tal punto que le hizo una llamada de atención a la fiscal del MPA Delia Filomena Ortíz.

Cussel también replicó las acusaciones de los letrados, que fueron varias contra la participación de los mismos.

Luego de más de cuatro horas de audiencia, el Tribunal dispuso un cuarto intermedio hasta hoy a partir de las 8.30 y espera la réplica de la última fiscal, Liliana Fernández de Montiel, para luego seguir con la réplica de los defensores en un proceso judicial que se acerca al momento de la sentencia.

“El juicio es nulo”, afirmó Garay

@Normal:“El juicio es nulo”, afirmó Efraín Garay defensor técnico de Pablo Tolosa Perea antes de finalizar con sus alegatos y de esa manera poner punto final a esa instancia del juicio oral y público más importante de la historia judicial de la provincia.

@Normal:Efraín Garay, el abogado defensor del exvocal social de Ivuj, Pablo Tolosa Perea, denunció a los fiscales de “ocultar pruebas” para acusar a su pupilo. Tolosa está imputado de los delitos de falsedad ideológica y como coautor del delito de fraude a la administración pública en 14 hechos reales y también de firmar convenios con cooperativas de la Red de Organizaciones Sociales.

@Normal:Uno de los momentos de mayor tensión fue cuando el letrado afirmo que junto con su defendido en su momento estuvo imputada la contadora Marta Isabel Gutiérrez que fue sobreseída a pedido de los fiscales del Ministerio Público de la acusación, quien estaba imputada por los mismos delitos que su defendido.

@Normal:Aclaró que “en realidad Tolosa, firmó 20 convenios con titulares de cooperativas, pero el Ministerio de Acusación escondió 6 de ellos y le cuento al Tribunal que esos acuerdos celebrados con esos 6 cooperativistas, no figuran porque esos son los que utilizaron los fiscales para denunciar a Milagro Sala” entre ellos Basualdo, Lamas, Montoya, Romay.