Junior rechazó una oferta

River tiene que reemplazar a "Pity" Martínez y el primer candidato es el colombiano Luis Díaz, joven mediocampista de Junior de Barranquilla. En las últimas horas, el "millo" envió una oferta de cuatro millones de dólares por el 60% del pase, pero desde el club cafetero comunicaron que no es suficiente para adquirir los servicios de su jugador.

"La propuesta no satisface con las pretensiones que Junior tendría para hacer la transferencia. La propuesta venció el lunes. No es válida, no llena. Cuando hagan una propuesta formal al club, la comunicaremos", dijo el presidente de Junior, Antonio Char a medios de su país.

Teniendo en cuenta que Díaz ya manifestó sus ganas de calzarse la camiseta de River y el "millo" podría estirarse a cinco millones de dólares por el 70%. Obviamente, hay que ver si ese ofrecimiento -si se cristaliza en realidad- convence al elenco situado en Barranquilla.

Más aún porque el mediocampista colombiano Luis Díaz, figura del último campeón de la Liga colombiana, reconoció que la oferta de River Plate "Junior quiere contar conmigo pero la propuesta de River es muy buena". El joven de 21 años aclaró, "es un tema que están manejando los directivos y mi representante, se reunirán y esperemos que se tome la mejor decisión para mí y para el club". El mediocampista zurdo reconoció que el fútbol argentino es una "vitrina importante" para luego llegar a Europa y que ir a River sería un paso "importante" para su carrera. A su vez, Díaz reveló que el tema River era algo recurrente en las charlas con su compañero Teófilo Gutiérrez. "Me habló de buena manera del DT, la hinchada y la ciudad", expresó.