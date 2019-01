La caída de ventas local durante el fin de año rondó un 10 y 15%

El presidente de la Unión Empresarios de Jujuy (UEJ), Luis Alonso, estimó que en los dos últimos meses hubo una caída de las ventas de entre un 10 y 15 %, avizorando para el 2019, un año difícil si no se cambian las condiciones impositivas y si no baja la inflación, que hace perder el poder adquisitivo al trabajador, generando bajas en las ventas y cierre de las pymes.

El empresario señaló que en Navidad y Año Nuevo la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) lanzó un comunicado donde la provincia también está incluida en el relevamiento de ventas, en el que "hubo una caída del 9,9% con respecto a igual mes, de diciembre 2018 a diciembre 2017". Aseguró que "en Jujuy todo es un poquito más alto, está entre un 10 a un 15% la caída de ventas".

En ese contexto explicó que "esto viene en composición de lo que estuvo pasando en el 2018 donde fueron diez meses seguidos de caídas de ventas regularmente. Ahora, obviamente, si bien en diciembre uno tiene un aumento de ventas con respecto a noviembre por el hecho de ser un mes de fiestas donde hay una reactivación económica parcial, estamos preocupados de acá en adelante porque enero y febrero son históricamente bajas las ventas. Entonces qué sucederá si a eso le agregamos el tema recesivo de la estacionalidad normal. Estamos preocupados por la situación en las pymes durante estos meses. En marzo se puede reactivar un poquito por el inicio de clases con algo de indumentaria, útiles escolares y demás, pero por la situación en general estamos preocupados por las pymes de cómo hacer hoy en día para mantener los puestos de trabajo y que sigan subsistiendo, porque pensar en crecer sería utópico".

Por otra parte, consideró que "a partir de marzo a abril somos optimistas si se llega a dar una generación mayor de actividad económica para poder empezar a crecer y lo que sí decimos es que necesitamos generar nuevos puestos de trabajo".

"Esperamos que haya una baja en la inflación para este año, porque creo que el impuesto más recesivo que hay es el inflacionario. La inflación le hace perder el poder adquisitivo al trabajador y eso es lo que genera las bajas en las ventas. El comercio interno, el comercio minorista en Jujuy se nutre del asalariado, del usuario normal. Si logramos bajar la inflación creo que va a cambiar la ecuación. Otra cosa que es fundamental, es que tienen que bajar las tasas. Hoy en día si tenemos tasas entre el 50 y 62%, ¿quién va a generar un emprendimiento productivo, y no poner el dinero a trabajar en las entidades bancarias? Mientras tengamos ese nivel de tasas es imposible pensar en un Jujuy más productivo".

En cuanto a si se esperan más despidos o cierres de comercios este año, Alonso deseó que "esperemos que no. No me gusta hablar de si esperamos despidos porque ya hemos notado que hubo algunos cierres. Obviamente que a nivel nacional, empresas icónicas como Singer han cerrado sus puertas; acá en Jujuy había una empresa que se dedicaba al tema mineral como Minera El Aguilar de Palpalá, Gleucore con 144 empleados despedidos, es preocupante. Tenemos que generar o lograr condiciones para que estas cosas no se den. La verdad hay que hacer algo porque desde nuestra institución no vemos que haya condiciones que se estén dando para que cambie la situación en las pymes. Hablo de situaciones de tasas altas, de embargos de cuentas, de planes de pago relativos de la Afip, y a su vez con la baja de ventas es un combo, que si bien en diciembre hubo una pequeña brecha de aumento de ventas, también hubo que pagar aguinaldo, sueldos, el bono, por lo cual la situación es medio compleja".

En referencia a si la contienda electoral que se avecina podría dar un poco de respiro, el presidente de la UEJ estimó que "normalmente desde mi punto de vista se ha dado que en año de elecciones hacen algo, porque los grandes problemas que tienen las pymes es del Gobierno nacional, como la presión tributaria y las altas cargas fiscales. Lo que se necesita es una reforma laboral, una reforma fiscal sino la situación de las pymes no va a cambiar mucho".

Tarifazos quitan poder adquisitivo

Indicó que otra problemática que se está observando después de la aprobación del Presupuesto 2019 “son los aumentos que se vinieron dando en las tarifas de la luz, el gas, hubo aumento de tarifas en el transporte que le quitan poder adquisitivo al usuario, entonces, es tan grande el combo de cosas que no generan una mayor actividad, que estamos preocupados respecto a ese tema también”.

Agregó que “sinceramente, las pymes que estén al día tanto en las cargas tributarias como con los aportes laborales y toda la presión tributaria que tiene aparejada una pyme hoy en día, es para sacarse el sombrero en el sentido que está regularizado, porque no todas están pudiendo estar al día con todos los impuestos y cargas fiscales. Esto es problemático y lleva a que se generen deudas en la Afip y distintos organismos de recaudación, porque para algunos beneficios que tienen las pymes, tienen que estar al día con los distintos organismos fiscales, y si esto no se da, no se puede hacer; de manera que todo el conjunto de cosas hace que muchos no puedan soportar la alta presión que obviamente los lleven al cierre. Además, esto conlleva a la pérdida de puestos de trabajo que es lo que nosotros necesitamos que no se dé, pero está sucediendo”.

Ante lo expuesto, Luis Alonso agregó que “desde la Unión Empresarios de Jujuy siempre somos proactivos en trabajar, en tratar de resolver los problemas de las pymes, porque dan el 70% del empleo genuino en todo el país, y creo que hay que trabajar con este sector que es muy importante para todo el quehacer económico tanto de la provincia como de la Nación. Esperemos que se generen condiciones para cambiar la situación en la que estamos hoy en día”, concluyó.