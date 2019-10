Por esquivar una camioneta protagonizó un violento choque

El conductor de un auto resultó con lesiones y fue atendido por el Same.

PERICO (Corresponsal). Un brutal choque se produjo en la ruta provincial Nº 42, fue a dos kilómetros del cruce "El Tío" de la ciudad de Monterrico, cuando un conductor fue sorprendido por otro en sentido contrario y al maniobrar, chocó y se elevó a un árbol. Fue realmente un milagro que esta persona se encuentre con vida después de lo sucedido.

El siniestro fue ayer a las 8 en una zona rural, donde el conductor de un auto Volkswagen Voyage, se dirigía a Monterrico por la zona de Pampachos, pero según relató fue sorprendido por una camioneta de frente, que se dirigía a alta velocidad, que por evitar un choque frontal, maniobró, choco con piedras y el borde de un canal, impactó muy fuerte que hizo elevar y girar el auto en el aire, para caer sobre un árbol.

La imagen es realmente impresionante, no es fácil de explicar cómo quedó el rodado en esa posición, pero lo importante es que el chofer, que se dirigía solo en el camino de ripio, se encuentra fuera de peligro, pese recibir atención médica de parte del Same Monterrico, que lo trasladó hasta el hospital de la ciudad tabacalera, donde confirmaron que su vida no corre peligro.

Acerca de la camioneta que se movilizaba en sentido contrario, se dio a la fuga, no hay pistas sobre quién pueda ser, ya que en esa zona las 4x4 circulan de manera frecuente por las fincas y los campos donde se trabajan y se mueven constantemente numerosas personas.

El conductor tiene 34 años, es oriundo del barrio 1º de Mayo de la ciudad de El Carmen, se desconoce el motivo por el cual recorrida esa zona, que está alejada de la zona urbana de Monterrico, pero pudo amortiguar los fuertes golpes del impacto, gracias a la activación de los airbags de seguridad de su auto.

Colaboraron los bomberos voluntarios de Monterrico, además de efectivos de la Subcomisaría de La Ovejería que trabajaron en el lugar del hecho.