Se durmió y volcó, salvó su vida milagrosamente

PERICO (Corresponsal). Un joven trabajador del volante fue el protagonista de un fuerte siniestro vial, que sucedió en la ruta provincial Nº 61, a unos 5 kilómetros de ciudad Perico y a 7 kilómetros de la localidad de Pampa Blanca. Allí el conductor perdió el control de su auto, derrapo y volcó del otro lado de su carril, milagrosamente salvó su vida.

El accidente vial sucedió alrededor del mediodía del domingo, ante un intenso calor, a la altura de los parajes "Olleros" y "Pampa Vieja", donde un automovilista se movilizaba a bordo de su coche de marca Chevrolet Prisma en el sentido Los Manantiales-Perico, pero aparentemente se durmió en el camino, de pronto mordió banquina, volanteó y se cruzó de carril, donde perdió el control y terminó volcando del otro lado de su carril.

A pesar de que no se activaron los equipos de seguridad de este rodado, el joven conductor salvó su vida, fue muy curioso ese dato, ya que aparentemente no sufrió heridas de gravedad, sin embargo, fue asistido por el Same Perico y fue trasladado al hospital "Arturo Zabala", horas más tarde fue dado de alta sin novedades.

Se trata de un remisero interjurisdiccional, que hace con frecuencia el recorrido de Pampa Blanca y Perico, de tan solo 26 años y oriundo de la ciudad comercial. En el examen de alcoholtest, el resultado fue positivo.

Su vehículo quedó totalmente destruido y con un principio de incendio, que a tiempo la policía pudo controlar con el matafuego del coche.

Trabajaron en el lugar la División Criminalística y el Same Perico, las actuaciones sumarias estaban a cargo de los efectivos de la Seccional 45º de Pampa Blanca, espacio policial donde fue secuestrado el bien automotor.