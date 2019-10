Jujuy no tiene sarampión pero instan a vacunarse

El brote de sarampión que se registró en Buenos Aires con 18 casos confirmados alertó al Ministerio de Salud de Jujuy que inició una capacitación para que el sector de salud sepa identificar posibles casos e instó a inmunizar a niños de 1 año y entre 5 y 6 años, según el calendario y a completar el esquema a quienes no lo tienen. También inmunizan a todo el personal de salud.

"La provincia tiene muy buena cobertura que supera el 95% de vacuna anti-sarampionosa, o sea que tenemos buen nivel de cobertura. A pesar de eso se está haciendo capacitación en toda la provincia, a todo el equipo de salud para que estén atentos ante la aparición de casos de sarampión. Son dos áreas programáticas por semana", explicó al respecto la subsecretaria de Promoción y Prevención de la Salud, Verónica Serra.

Precisó que el sarampión es una enfermedad altamente contagiosa. Explicó que de cada 10 personas que tuvieron contacto con una persona con sarampión, 9 se van a contagiar si no tienen la vacuna. Es que se contagia por gotas de saliva, secreciones nasales, produce fiebre y erupciones o ronchas en la piel, que puede acompañarse con tos, secreción en nariz y conjuntivitis si la enfermedad avanza.

Por ello, ante la presencia de la enfermedad en el país es que se decidió tomar acciones. En cuanto a los niños, debido a que Jujuy no tiene casos de sarampión se prevé continuar con el esquema habitual de vacunación. Por eso se instó a vacunar a los niños según el calendario obligatorio que indica la primera dosis al año de vida y la segunda entre los 5 y 6 años.

Serra aseguró que hay provisión suficiente de dosis de esta vacuna y recordó que la segunda dosis se está aplicando generalmente a través del Programa Prosane, de salud escolar en niños de jardín y primer grado en que comprenden la edad de entre 5 y 6 años. Sostuvo además que se hacen refuerzos a los 11 años que no hayan tenido las dos dosis mencionadas de vacunas, o si no se puede acreditar que fue inmunizado.

"Lo que pasa es que hay problemas con algunos "anti vacunas" que no dejan vacunar a los niños. Tenemos una zona de mayor riesgo que es en la Quebrada de Humahuaca, puntualmente en Tilcara", precisó la médica.

Otro de los problemas con la gente no inmunizada, según explicó es en torno a la población que migra desde Bolivia asumiendo que algunos llegan sin el esquema de vacunación completo. Se suma también el caso de los turistas porque en algunas partes del mundo no se están colocando la vacuna antisarampionosa, lo que constituye un riesgo.

Por eso Serra recomendó, "si hay fiebre y ronchas en la piel, urgente consultar al médico".

Entonces cuando se confirma el sarampión se recomienda aislar respiratoriamente al niño por siete días en que dura el contagio, debe usar barbijo y no estar cerca de otras personas, con lo cual tampoco debe asistir a la escuela para evitar que contagie. El aislamiento es clave así como el lavado de manos y uso de pañuelos descartables.

La funcionaria también explicó que sin embargo hay chicos que aunque estén vacunados pueden contagiarse la enfermedad, que en caso de adquirirla será leve.

Entre los vulnerables están los niños menores de un año que aún no tienen la vacuna, o aquellos que tienen enfermedades inmunodepresivas, porque tienen defensas bajas. Con ello iniciaron la vacunación al personal de salud que haya nacido después del año 1965, y que no tenga las dos dosis de vacunas realizadas sea doble viral o triple viral, que incluye la vacuna del sarampión. Se estima que la mayoría del personal está vacunado, porque se hicieron múltiples campañas y se prevé hacer un refuerzo para quienes no puedan acreditar la inmunización.

Argentina hace controles

En ese sentido Argentina está haciendo controles en zonas de frontera, de modo de detectar gente con síntomas febriles o personas con erupciones. Explicó sin embargo que la fiebre y erupciones son comunes tanto a rubeola y zika, con lo cual los profesionales deben hacer los estudios para varias enfermedades, incluyendo sarampión.

La sospecha de la dolencia se centra en los niños menores de un año porque son quienes aún no están inmunizados porque no les corresponde la vacuna sino hasta el año de vida.

Además se han estado difundiendo videos preventivos en el aeropuerto “Horacio Guzmán” y en la terminal de ómnibus.

“El último caso de sarampión en Jujuy fue en 1996 o 1997”, explicó la médica y funcionaria Verónica Serra. Los últimos casos endémicos o autóctonos de sarampión en el país se identificaron en el año 2000. Desde la eliminación hasta diciembre del 2018 se notificaron 43 casos.

A partir del 27 se septiembre del 2019 y ante la detección de nuevos casos y con el fin de interrumpir la transmisión viral, la Secretaría de Gobierno de Salud de la Nación amplió las indicaciones de vacunación.

Preocupa el retroceso en Europa

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha alertado del “dramático auge” del sarampión en Europa, una enfermedad infecciosa prevenible mediante vacunas que llega a ser mortal y causar graves secuelas. Aunque la tendencia es global, Europa preocupa especialmente a la OMS por el retroceso que el continente ha sufrido en el control de la enfermedad.

Explicaron que la mayor parte del incremento se debe a las carencias de los sistemas sanitarios de los países del Este, la organización alerta del impacto de las tesis antivacunas y las noticias falsas (o fake news) en Europa Occidental.

Cuatro países, Reino Unido, Grecia, Albania y República Checa- perdieron en 2018 el estatus de “país libre de sarampión”, lo que significa que el virus ha vuelto a circular de forma autóctona.

Es la primera vez que esto ocurre desde que la OMS instauró en 2012 este proceso de revisión de datos.

La organización registró 89.994 casos de sarampión en 48 países europeos en la primera mitad de 2019, más del doble respecto al mismo período del año pasado y más que en todo el 2018.

@SubTitulo:En América

Actualmente en América 33 de los 35 Estados Miembro de la región reportan los datos de vigilancia epidemiológica de sarampión a través de diversos sistemas de notificación. Desde el 1 de enero de 2019 hasta el 9 de septiembre se notificaron 27.285 casos sospechosos de sarampión de los cuales 4.519 fueron confirmados.

Hasta la semana epidemiológica 36, Brasil y Venezuela notificaron 2.565 y 446 casos confirmados respectivamente, según datos de la Secretaría de Salud de la Nación.