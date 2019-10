Creyó que había rescatado un perro, pero resultó ser un animal salvaje

Una joven se hizo viral por su acto heroico... fallido. Es que le salvó la vida a lo que creyó que era un perro pero que era efectivamente un coyote salvaje.

Andrea recogió al animal en una ruta en las afueras de Ciudad Victoria, la capital del estado de Tamaulipas, en el noreste de México. El cuadrúpedo estaba herido, por lo que decidió llevarlo a un veterinario, curarlo y finalmente adoptarlo. La chica hasta le había puesto un nombre, Pancho. Pero el profesional le dio una noticia inesperada: Pancho es un coyote salvaje.

Así lo dio a conocer el hermano de Andrea, cuyo tweet se viralizó y generó una ola de memes ante la insólita confusión. La propia Andrea confirmó luego que Pancho inició un tratamiento de cinco días para recuperar la movilidad en sus piernas traseras.

Hoy mi hrna recogió a un COYOTE pensando que era un perro atropellado y lo llevo al veterinario.

Cuestionada por uno de sus seguidores sobre qué pasará con el animal si no recuperara el movimiento en su pata lesionada, Andrea contestó asegurando que "se verá por el bien de él". "Que tenga la mejor calidad de vida posible y que no sufra. Se está haciendo todo lo posible para que se recupere. Es un animal silvestre", señaló.

No obstante, la recuperación de Pancho será largo. "Pancho no está respondiendo como esperamos, se está haciendo todo por el, no quiere comer ni coopera para tratar de moverse después de sus tratamientos. Es un animal silvestre y por lo tanto al estar fuera de si hábitat se deprime pero seguimos tratando", tuiteó después Andrea.

Pancho está muy bien, hoy comienza su tratamiento.