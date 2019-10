Estos últimos días se instaló con fuerza el tema de la venta de droga en el país derivada de la situación de desempleo, ante las declaraciones del candidato a gobernador de Buenos Aires Axel Kicillof. Las repercusiones llegaron a Jujuy y hubo una fuerte declaración.

El obispo de Jujuy Daniel Fernández afirmó que conoce gente que cae en las drogas y es un flagelo que afecta a la sociedad. "Conozco gente que por necesidad cae en estas cosas que no son para nada recomendables", resaltó a la prensa.

Monseñor Fernández habló sobre los dichos de Kicillof y confirmó que tuvo un caso puntual de una madre que tuvo que dedicarse a la venta de drogas. "No es bueno, uno no puede decir qué bien lo que hace, pero sé y escuché un caso de una pobre madre como que se agarró de eso porque no tiene ningún otro remedio".

Asimismo, ante la pregunta de si esto sucedía en el territorio jujeño, Fernández dijo: "Sí, sí, y con esto no hago ningún juicio, pero la realidad es así".