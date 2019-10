Intensifican los operativos de documentación en la provincia

Desde el Registro Civil de Jujuy impulsan la tramitación y actualización del DNI en distintas localidades.Además, solicitaron a quienes gestionaron el documento y no les llegó al domicilio, se acerquen al CDR más cercano.

A pocos días de realizarse en todo el país las elecciones generales, el Registro Civil provincial continúa realizando operativos de documentación en la capital y localidades del interior. Para ello se intensificó la tarea de los programas el "Estado en tu barrio", "El Estado te informa", como así también la presencia del móvil de documentación y las valijas móviles del Registro Civil, que se trasladan exclusivamente hasta los lugares más alejados.

Al respecto el director del Registro Civil, Octavio Rivas, explicó que desde hace un tiempo vienen trabajando en una instancia de documentación que concluirá la próxima semana, ya que la semana posterior se destinará para la entrega de los DNI.

Respecto a la cantidad de documentos tramitados, Rivas adelantó que de agosto a la fecha se mantuvo estable la demanda de trámites por la gestión de DNI y en promedio, por semana solo con el programa "El Estado en tu barrio" se tramitaron 400 documentos y recordó que además en los distintos operativos, también se gestionan partidas de nacimiento.

De cara a los comicios, el director del organismo provincial solicitó a quienes han tramitado su DNI y no les llegó a sus domicilios, que se acerquen al Registro Civil más cercano a su domicilio a fin de obtenerlo y poder así sufragar el próximo domingo 27.

Rivas adelantó también que el sábado 26, previo a las elecciones, la sede central del Registro Civil como así también los Centro de Documentación Rápida de Humahuaca, La Quiaca, Tilcara, Perico, Palpalá, Libertador, San Pedro, Yuto y demás CDR cabeceras, permanecerán abiertas de 9 a 12 para la entrega del remanente de DNI que queden pendientes.

DNI habilitados para votar

Finalmente, Rivas recordó que en estas elecciones generales se puede votar con todos los ejemplares, siempre y cuando sea el que figura en el padrón o uno posterior. "Están habilitados para votar los documentos tapa verde, tapa azul, las libretas cívicas y de enrolamiento, y obviamente el DNI tarjeta, siempre y cuando sea el que figura en el padrón o uno posterior, nunca anterior. El DNI en formato digital no será válido para votar", dijo.

Además, recordó que tampoco se puede votar con la tirilla que indica que el DNI está en trámite, pero sí sirve luego para justificar ante la Justicia Electoral la no emisión del voto. "Con esa tirilla no es necesario realizar una denuncia previa en la seccional de Policía para justificar que no se votó; simplemente con la tirilla misma se justifica", advirtió.

El padrón electoral es el mismo que para las Paso, por lo que los cambios de domicilio posteriores a abril de este año no entran en el padrón de estas elecciones. También recordó que quienes cumplen 16 años incluso hasta el mismo día de las elecciones podrán votar siempre y cuando figuren en el padrón y tengan el DNI actualizado.

Consulta del padrón electoral

Según el padrón electoral, son 547.502 los jujeños que están en condiciones de emitir su voto el próximo 27 de octubre, y de ese modo elegir a las nuevas autoridades ejecutivas y legislativas a nivel nacional.

Lugar de votación

Los electores pueden consultar el lugar de votación que les corresponde en la siguiente página web https://www.padrón.gov.ar/. Allí figura la mesa y escuela en las que cada ciudadano emite su voto. Si bien el padrón electoral no se modificó desde las Paso a la fecha, se recomienda en estos días previos a los comicios hacer la consulta respectiva en sedes partidarias que disponen a fin de garantizar el lugar y mesa de votación.

Se estima que al igual que en las Paso, en la provincia habrá unas 1.687 mesas distribuidas en establecimientos educativos de todo el territorio provincial. En algunos establecimientos habrá mesas accesibles y en otros las autoridades de mesa deberán ayudar a las personas con discapacidad a emitir el voto.

Cabe mencionar que la consulta del padrón se puede realizar de manera virtual desde cualquier dispositivo móvil o PC, e incluso a través de aplicaciones para celulares o mensajes de texto. De igual modo, en los días previos a los comicios, en las sedes partidarias e incluso en la vía publica también se podrá hacer la consulta respectiva.