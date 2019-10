Vence el plazo para justificar la no votación en las Paso

El próximo domingo 27 se realizarán las elecciones generales para definir quién será el futuro presidente entre los candidatos que pasaron la instancia de las Paso. De cara a los comicios, continúan cumpliéndose distintas instancias previstas dentro del cronograma electoral, actividades obligatorias.

La próxima fecha importante será hoy jueves cuando finalizará el plazo para justificar la no emisión del voto en las elecciones Paso del 11 de agosto. Si bien esto no es un impedimento para participar de las generales, es necesario justificar la inasistencia ante la Secretaría Electoral hasta mañana, cuando se cumplan los 60 días fijados por la Justicia.

Después, este domingo 13 y el domingo 20 se realizarán los debates presidenciales públicos en la que los seis candidatos Mauricio Macri, Alberto Fernández, Roberto Lavagna, Nicolás del Caño, Juan José Gómez Centurión y José Luis Espert expondrán sus propuestas sobre diversas temáticas.

El primer debate será en la Universidad del Litoral en la provincia de Santa Fe, donde los candidatos hablarán de economía y finanzas, educación y salud, derechos humanos, diversidad y género, y relaciones internacionales; mientras que el segundo debate será en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y allí los candidatos expondrán sus propuestas sobre Seguridad, Empleo, Producción e Infraestructura, Federalismo, Calidad Institucional y Rol del Estado y Desarrollo Social, Ambiente y Vivienda.

El sábado 19 de este mes comenzará la prohibición de la publicación de encuestas y pronósticos electorales. Desde los ocho días previos y hasta tres días posteriores a los comicios, no se pueden difundir sondeos de opinión.

La veda electoral comenzará el viernes 25, cuando se cumplan las 48 horas previas a los comicios. A partir de ese momento no se podrán realizar actos públicos de proselitismo por lo que ya se deberán haber realizado los actos de cierre de campaña correspondientes.

Desde las 20 del sábado 26, queda prohibido el consumo y expendio de bebidas alcohólicas como así también la realización de espectáculos en recintos cerrados o al aire libre, por lo que bares y boliches no podrán abrir.

El domingo 27, desde las 8 y hasta las 18 se desarrollará el acto electoral en todo el país, finalizando la veda electoral tres horas posteriores al cierre de comicios.

El domingo 27 estarán en juego 156 cargos

Este 27 los argentinos elegirán al nuevo presidente y vicepresidente entre las seis fórmulas que superaron el 1,5% de los votos válidos en las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso) que se celebraron el pasado 11 de agosto. Además, elegirán 130 bancas en Diputados, mientras que sólo en ocho provincias, entre las que no se encuentra Jujuy, se seleccionarán a 24 representantes para el Senado.

Sólo las provincias de Salta, Río Negro, Entre Ríos, Santiago del Estero, Chaco, Tierra del Fuego, Neuquén y la ciudad de Buenos Aires elegirán un total de 24 senadores nacionales, tres por cada provincia, para renovar un tercio del Senado Al igual que en las Paso, la participación de los comicios es obligatoria para todos los ciudadanos empadronados, estén o no afiliados a un partido político. Aquí están incluidos los jóvenes a partir de los 16 años hasta los adultos de 75, así como también los extranjeros que estén habilitados para votar. Los mayores de 75 años no están obligados a hacerlo, aunque pueden emitir su voto si figuran en el padrón. Quienes no emitan su voto el 27, deberán justificar su inasistencia ante la Justicia Electoral, al igual que lo debían hacer quienes no votaron en las Paso.