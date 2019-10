Contundente respuesta de Eduardo Amadeo a Milagro Sala

El diputado nacional por el Pro, Eduardo Amadeo, respondió a las declaraciones de la ex líder social y actual presa por corrupción, Milagro Sala, quien ayer sostuvo que “no está arrepentida por lo que hizo”.

En su cuenta personal de Twitter, Amadeo publicó un hilo en respuesta a los polémicos dichos de Sala.

Inicia: "Milagro Sala dice que no está arrepentida de lo que hizo. Por ejemplo, no está arrepentida de que sus "compañeros" robaran descaradamente el dinero de los más pobres, como se vio en las filmaciones?".

"No está arrepentida de haber usado la violencia contra los más pobres que no la obedecían, como si fuese un "patrón de estancia"?. No está arrepentida de usar su "trabajo social" para obligar y extorsionar a la gente para que haga política en su favor?", continúa.

El hilo finaliza así: "No está arrepentida de haber registrado como terminadas 1.800 casas que nunca se hicieron y dejado 500 hogares por la mitad? Ud. cree que el "trabajo social" debe ser siempre una excusa para el clientelismo y el delito?"

Cabe destacar que la ex líder social, el día de ayer, en una entrevista con el programa Futuro Imperfecto, en AM 530 provocó: "No estoy arrepentida de lo que hice, lo volvería a hacer".