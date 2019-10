El taekwondo jujeño buscará medalla de oro

Se disputará mañana la última jornada de las finales nacionales de los Juegos Evita 2019 y el taekwondo en Sub 14 tendrá un gran protagonismo para Jujuy. Nataly Gerónimo, de Perico, se presentará en la final de su categoría (-42 kilogramos) tras vencer hoy a la representante de Formosa. En consecuencia la competidora jujeña se aseguró una medalla.

Asimismo, esta disciplina espera por dos posibles bronces que se definirán mañana. Abril Mamaní (- 46 kg) y Cristian Monasterio (- 42kg) aguardan resultados para posicionarse en el tercer escalón del podio.

La entrenadora del equipo jujeño Sub 14 masculino y femenino, Noemí Virreyra, habló ayer con El Tribuno de Jujuy. "Este año vi más nivel, fue más agotador, competimos hasta las últimas horas de la tarde", dijo la entrevistada.

En relación al desempeño de Nataly Gerónimo en estos días a puras contiendas la instructora manifestó: "Desde el selectivo que se la vio muy bien" y destacó que "su buena estatura" le jugó a favor en una competencia en la que mañana buscará colgarse la presea de oro.

También Virreyra destacó el trabajo del profesor Juan José Carrizo y del coordinador César Torres para que todo suceda de la mejor manera en un deporte que quiere crecer a pasos firmes en Jujuy a través de logros como los que están ocurriendo en la provincia de Buenos Aires.

Por otra parte, en ajedrez, en la definición de la categoría Sub 14 en la modalidad equipos, Jujuy que el miércoles había cosechado un bronce de la mano de Alfredo Chiappero, esta vez se quedó con el 4º puesto demostrando el crecimiento de esta disciplina de la mano del profesor Eduardo Robledo pero con la "espina" de no poder subirse al podio por muy poco.

Además, hoy también se jugó el clásico entre Jujuy y Salta en fútbol masculino Sub 14, el encuentro culminó 0 a 0 y se tuvo que definir por tiros desde el punto penal donde prevaleció el elenco salteño.

Este clásico norteño se jugó en el predio de Independiente de Mar del Plata, en una de las ocho canchas que tiene este club marplatense. Fue un duelo de muy flojo nivel con un equipo jujeño que se despertó en los minutos finales del segundo tiempo, lapso en donde tuvo una situación en la que pudo cambiar el rumbo del partido pero no fue certero en la definición y en consecuencia pasó lo anteriormente mencionado: hubo penales y ganaron 4 a 3 los de Tartagal, Salta. Lo llamativo del enfrentamiento regional en Independiente fue algo que ocurrió afuera de la cancha donde en una de las tribunas estuvieron familiares de algunos jugadores del combinado jujeño. También una de las mamás de los chicos que representaron a nuestra provincia. Pese a la derrota de ayer, la acción seguirá hoy para el Sub 14 de Jujuy que dirige Darío Zampini.

En horario matutino nuestra provincia enfrentará a Santa Cruz para definir quién ubicará el puesto 11 en la clasificación final.

En vóley de playa las chicas jujeñas juegan hoy por el noveno puesto, ayer derrotaron a Caba por 2 a 1. En vóley femenino Sub 17 Jujuy jugará desde las 11 por el quinto lugar.

32 preseas para deporte adaptado



El deporte adaptado no cesó en su cosecha de medallas en estos Juegos Evita que se llevan a cabo desde el lunes y que culminarán mañana.

En concreto ocho fueron las medallas que aportaron los deportistas con discapacidad en una nueva jornada a puro atletismo, las que sumadas a todas las preseas cosechadas a lo largo de la semana hacen un récord para la provincia con un total de 32 medallas, superando las 29 obtenidas en 2018.

En detalle los que se subieron al podio ayer fueron:

El oro lo consiguió Leonardo Peralta Sub 18 (100 metros).

Para Jujuy hubo 6 preseas plateadas hoy gracias a las notables actuaciones de Rodrigo Peñaranda Sub 18 (100 metros); Ezequiel Britez Sub 18 (100 metros); Lautaro Cáceres Sub 14 (salto en largo); Jaime Ibarra Sub 14 (salto en largo); Gonzalo Maraz Sub 14 (salto en largo); Emilce Ramos Sub 18 (100 metros).

La medalla de bronce de la jornada del jueves fue para Brenda Suárez Sub 18 (100 metros).

El regreso de la comitiva jujeña será hoy. Se calcula que a las 14 emprenderá el viaje de regreso que culminará mañana por la tarde-noche en la Ciudad Cultural de San Salvador de Jujuy, donde seguramente los familiares esperarán a los chicos que vienen de una gran experiencia personal, inolvidable.

Hoy fue un día de compras



Hoy fue el día más caluroso desde que llegamos a Mar del Plata con 26º. Varios de los chicos que tuvieron la jornada libre se animaron a correr hasta la playa. Pese a tener el mar a pocos metros de distancia gran parte de los jujeños aprovechó el jueves para salir de compras a buscar distintos regalos para sus seres queridos y amigos.

Algunos, como los profesores a cargo, compraron alfajores, tradicionales en la costa atlántica. “Está llena la peatonal San Martín, todos compran a full”, dijo un entrenador que había regresado al hotel. Lo cierto es que hasta las 21 hubo personas de distintas delegaciones comprando recuerdos.