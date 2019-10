El "Rifle" Castellanos será intervenido en Chile por un cáncer de próstata

Hernán Castellano, exarquero de Gimnasia Esgrima de Jujuy y actual entrenador de arqueros de Rosario Central, tomó la decisión de viajar a Chile para operarse el próximo miércoles por el cáncer de próstata que le fue diagnosticado hace aproximadamente un mes luego de realizarse en control de rutina.

"En todas las cirugías se saca de la misma manera, quizás en Chile hay especialistas con mayor precisión a la hora de cuestiones secundarias de la operación" expresó el Rifle.

Castellano habló en La Banda Futbolera por Super FM de Rosario y expresó: "La verdad es que estoy bien, tuve la suerte de detectarlo temprano y ahora hay que enfrentarlo, tengo la certeza de que hay cosas peores".

"Quise que se sepa lo que me está sucediendo para que no corran rumores como que estoy peleado con el técnico o que me queda poco de vida. Porque no es así", aclaró para despejar hipótesis y ya especula con un pronto regreso para ocupar su rol de entrenador de arqueros del plantel superior. "Los médicos me irán diciendo sobre los tiempos, pero la idea es volver lo antes posible", se entusiasmó.

Además se mostró emotivo por todos los mensajes de apoyo: "Estoy agradecido con los jugadores, ex compañeros, con toda la gente que me rodea. Recibir tanto cariño es conmovedor”.

“El Toto Berizzo me llamó, pasó lo mismo que yo. Me alertó sobre lo que va a pasar, sobre los tiempos de recuperación y me alentó para más adelante.”, finalizó el entrenador de arqueros.

