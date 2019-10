Hugo Arana: "Tuve que vender el auto y sacar la SUBE"

Hugo Arana es uno de los actores más prestigiosos y reconocidos del país, sin embargo, en las últimas horas relató un panorama muy complicado de la realidad que le toca vivir: atraviesa un tema difícil con su salud, no tuvo la continuidad laboral a la que estaba acostumbrado y eso repercutió directamente en sus ingresos.

"Vivo el día a día. Tuve casi diez años muy complicados con operaciones. Es muy difícil. Terminé hace tres semanas la obra Rotos de amor, con la que hicimos una gira. Íbamos a las provincias y era saltar de 300 entradas a 68. No me estoy quejando, realizo la tarea que amo. Se que no es sencillo, no es para todo el mundo. La vocación es singular, amo mi profesión y desde ese lugar me siento rico", contó el actor en el programa radial De caño vale doble.

En cuanto a su situación económica Arana relató: "Tengo dificultades. Estoy jubilado, cobro once mil y pico de pesos y tengo la obra social de actores. Me operaron del corazón y tomo siete medicamentos por día. Tengo un gasto en remedios de siete mil pesos mensuales con descuentos y otro tanto en ABL. Me imagino un jubilado que no tiene trabajo, ¿Cómo hace? Se le va la jubilación en medicamentos. He ido cuidando el dinero pero hace 3 años tuve que vender el auto y saque la SUBE", reveló.

"Creo que sacando la época militar, estamos viviendo una de las peores épocas. El año pasado, haciendo teatro en la avenida Corrientes y saliendo a la medianoche, nunca vi tanta gente durmiendo en la calle. En la estación Once, debajo de los refugios de los colectivos familias con bebés, nunca vi eso. Tanta gente. Y uno se va enterando, la cantidad de comedores donde la gente come arroz y fideos", se lamentó.

Fuente: Rating Cero